美國消費信心意外攀升至三個月來高點 這兩個原因助攻

美國10月消費者信心意外攀升，因消費者預期收入將持續增加和通膨率放緩，顯示美國家庭將對這段歷來最長的經濟擴張期提供支撐。

密西根大學11日公布，美國本月的消費者信心指數初估值意外攀升至96，為三個月來最高，分別高於上月的93.2和分析師預估中位數的92。

其中，美國消費者本月對當前情勢的信心指標攀升至今年來高點，預期信心指數也好轉。

即使消費信心回升，但美國聯準會（Fed）密切關注的通膨預期仍下滑，可能更加支持Fed本月稍晚實施今年來第三度降息。消費者對未來五到十年通膨預期在10月降至2.2%，為1979年開始紀錄這項數據以來最低，也低於9躍的2.4%。

10月消費者信心攀升，是3月以來首度連兩個月上揚。報告表示，在消費者持續享受穩定的工作和薪資成長時，依然擔心貿易戰為經濟展望造成的影響，但這個疑慮在10月稍微減輕。