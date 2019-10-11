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美俄元首去年缺席APEC 今年「雙普會」或有望舉行

2019-10-11 23:24聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

今年亞太經合會（APEC）將於11月16、17日在智利聖地牙哥召開，去年未出席的美俄兩國領導人川普普亭這次將會參加，且雙方可能進行會晤。

克里姆林宮11日說，將研究俄國總統普亭和川普下月在智利APEC期間會晤的可能性，發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）稱目前還沒有舉行兩人會晤的具體計畫，但將努力實現這一目標。

川普與普亭都未參加去年APEC，唯一出席的大國領袖為中國大陸國家主席習近平。

圖為美俄元首6月在大阪G20峰會見面情形。路透
圖為美俄元首6月在大阪G20峰會見面情形。路透
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