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電子煙 美學者證實會致癌

2019-10-11 22:39聯合報 編譯李京倫／即時報導

台裔美國學者湯猛雄最新研究顯示，電子煙的煙霧會引起老鼠罹患肺癌，膀胱尿路上皮細胞增生，增加癌變風險。中央社報導，台灣專家指出，這分研究首度證實電子煙會致癌，拆穿電子煙「減害」的謊言。

紐約大學環境醫學系教授湯猛雄的最新研究結果，7日在美國國家科學院院刊（PNAS）發表。研究團隊將40隻實驗鼠，暴露在含尼古丁的電子煙煙霧45周，劑量相當於成人吸食三到六年電子煙，結果顯示，其中9隻老鼠罹患肺癌，23隻出現膀胱尿路上皮細胞增生的癌前病變。

研究證實，尼古丁電子煙煙霧會損害動物肺部及膀胱的基因，抑制細胞修復功能，加速癌化。

今年6月25日，美國加州舊金山立法機構投票通過，禁止銷售電子煙，成為美國第一個禁售電子煙的城市。

密西根州9月初禁售加味電子煙，成為美國第一個禁止銷售加味電子煙的州，此外，禁止所有稱電子煙「乾淨」、「安全」或「健康」的行銷策略，並禁止在大型廣告牌上宣傳電子煙。

紐約州州長郭謨7月16日簽署新法，把可購買菸草製品和電子煙的年齡，從原本的18歲提高至21歲，9月15日宣布禁止在紐約州販售香味電子煙。

美國總統川普9月要求聯邦食品暨藥物管理局（FDA）擬定計畫，把加味電子煙和尼古丁菸彈下架，只留下菸草味的產品。

近期在美國33個州，確診了450多例嚴重呼吸道疾病，患者都吸用有香味的電子煙。

紐約肺癌舊金山
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