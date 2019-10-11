川普轉守為攻 大打彈劾悲情牌

2019-10-11 22:31 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



美國總統川普10日到明尼蘇達州最大城明尼亞波里斯造勢，是民主黨發動彈劾調查兩周以來，川普首次造勢，他轉守為攻，大打悲情牌，幾乎不談他要求烏克蘭總統調查民主黨競選對手、前副總統拜登的事，反而強調他是受害者，腐敗的政客要把他拉下台。

川普對支持者說，他被調查，是因為惹惱「腐敗政客」，「他們想抹煞你們2016年投過的票，抹煞你們的聲音，抹煞你們的未來，民主黨這樣明目張膽地推翻政府，只會在大選時嘗到前所未有的重大挫敗」。

川普繼續以毫無證據的說法攻擊拜登，他說：「事實證明，拜登父子發大財，美國卻被搜刮一空。」美聯社說，拜登擔任副總統時，他的兒子杭特的確在海外做生意，但目前並無證據顯示不法。

川普滔滔不絕講了一個半小時，砲火四射，說拜登「只適合當副總統，因為他知道怎麼拍（前總統）歐巴馬的馬屁」，明尼蘇達州聯邦眾議員伊爾汗．歐馬爾是個「討厭美國的社會主義者」，又說眾院議長波洛西「真蠢」。歐馬爾生於索馬利亞，青少年時期歸化美國籍。

在川普上台前，他的兒子艾瑞克炒熱現場氣氛。他說，川普2016年用在民主黨對手希拉蕊．柯林頓的口號也適用在杭特身上，「或許『把她關起來』可以換成『把他關起來』」。

副總統潘斯也發表簡短演說。他說，川普每天都在實現競選承諾，為美國人而工作，卻面臨無休止的調查，川普需要另一個四年來「抽乾沼澤」，現在輪到美國民眾為川普而戰，共同支持川普。