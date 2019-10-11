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她有豁免權…外交官妻撞死人逃回國 川普拒把人交回英國

2019-10-11 14:21世界日報 編譯潘勛╱綜合10日電

外交官妻撞死人逃回國，川普拒絕把人交回英國。 美聯社
外交官妻撞死人逃回國，川普拒絕把人交回英國。 美聯社
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美國外交官的妻子在英國逆向行車撞死英國青少年，卻利用外交豁免權逃回美國的事件，讓英國首相強生呼籲川普總統考慮暫時中止肇事者的特權，卻遭到拒絕；川普大談兩國左、右邊開車不同，難以適應，容易導致悲劇，但外交豁免權事關重大，他希望肇事者能與被害人家屬會面，設法「療傷止痛」。

強生去電川普，表示他個人要川普重新考慮美方立場，要不要暫停給肇事撞死人的安‧沙庫拉斯 (Ann Sacoolas)豁免權，但川普表示此事「非常棘手」，美國政府會很快與沙庫拉斯交談，安排她與19歲受害人唐恩(Harry Dunn)的家屬會面，看看能不能有療傷止痛的效果。

據報導，唐恩上月27日在英格蘭中部北安普頓郡(Northamptonshire)路上騎機車，被逆向行駛的42歲安．沙庫拉斯駕車撞死。當地是英國皇家空軍(Royal Air Force)基地所在，美軍利用這處基地作為通訊中心。北安普頓郡警察局在車禍後發布的聲明表示，一輛汽車「迎頭撞上對向的黑色川崎機車」。警方證實：「肇事車輛駛入錯誤車道逆向行駛。」

川普承認「發生悲劇了」，雖沒點名，但他也說沙庫拉斯太太「開車開在不對的車道」。接下來他暗示，美國右車道行車，而英國是左車道，他自己都會開錯，所以會不適應而犯錯，大家要小心謹慎。

川普承認，美國輿論可能會支持剝奪沙庫拉斯的外交豁免權；自己了解英國人的感受、美國很多人的感受。但沙庫拉斯就是有豁免權。

在英國，唐恩的家屬9日下午與英國外相藍韜文(Dominic Raab)見面交談一個半小時，出門後大罵這場會面只是「公關噱頭」，讓他們非常生氣、挫折。

唐恩母親夏洛特‧查爾斯(Charlotte Charles)表示，整個會面只叫她噁心，對兩國政府感到失望。死者父親則說，撞死人，因為有外交豁免權就繞跑沒事，好像也可以，真是叫人失望之極。

唐恩的家屬已委託英國「最強」律師群組成團隊，他們的律師表示，按他們的立場，沙庫拉斯根本沒有外交豁免權，應該返回英國，面對自己行為的後果。他們打算很快前往華府興訟，替唐恩討回公道。

川普
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