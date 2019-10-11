IRS員工盜用民眾個資辦信用卡 兩年狂刷7萬元

2019-10-11 14:18 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



最新解密的法院紀錄顯示，一名國稅局(IRS)職員竊取民眾個資並冒名申辦信用卡，兩年期間大手筆購物、旅遊，刷卡金額累計將近7萬元，遭到信用卡詐騙罪(Access Device Fraud)起訴。

根據最新解密的維吉尼亞州東區聯邦法院紀錄，35歲國稅局職員茲列伍(Kwashie Senam Zilevu)盜用至少三名不知情受害者的真實姓名、出生年月日、住家地址、社會安全號碼，冒名申辦信用卡之後，在兩年期間瘋狂消費。

財政部稅務管理督察長辦公室正針對此案展開內部調查中。

國會審計處(Government Accountability Office)今夏曾針對國稅局保存納稅人個資的安全問題提出疑慮，相隔幾個月之後，茲列伍便遭到逮捕。

根據聯邦法院紀錄，茲列伍在2016年1月至2018年2月間，使用冒名申辦的美國運通( American Express)信用卡購買機票，從加州沙加緬度(Sacramento)飛往佛州邁阿密海灘(Miami Beach)度假，搭乘37次優步(Uber)也用這張信用卡刷卡。

法院紀錄顯示，茲列伍曾九度幫他的父親代繳亞馬遜(Amazon)網站網購費用，累計金額達1200元，另外還在居家修繕連鎖商羅威(Lowes)、設計師鞋子倉儲(Designer Shoe Warehouse)、BJ量販俱樂部(BJs Wholesale Club)、地板暢貨中心刷卡消費，也用這張信用卡付了7400元給他自己經營的公司。

根據法院紀錄，調查人員發現，在國稅局擔任軟體開發師的茲列伍，冒名申辦的第二張信用卡之後，用來購買飛往牙買加的機票，冒名申辦第三張信用卡則用來購買飛往冰島的機票。

調查人員指出，茲列伍最大膽的手法，就是把冒名申辦的信用卡聯結到PayPal帳號，而這個帳號則是用他的國稅局公務電郵所開立的。