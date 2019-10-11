男子為躲追捕藏身巨型迷宮 警方崩潰花2小時逮人

2019-10-11 15:17 聯合新聞網 綜合報導



美國加州一名男子為了躲避警方追捕，逃進一座巨型迷宮，最後警方出動直升機、耗時2小時才將男子逮捕歸案。圖為示意圖，非新聞照。圖截自Insider 分享 facebook

美國加州一名男子因為不斷騷擾前女友，遭到警方追捕，沒想到，他為了躲避警察，竟躲進當地一座大型玉米田迷宮內。後來，警方出動直升機、派出多名員警入內搜索，耗時2小時才找到這名嫌犯。

根據《Insider》的報導，美國加州（California）一名29歲的男子瓦特（Ryan Kenneth Watt）不斷騷擾前女友，對方因而向法院申請保護限制令，禁止他接近。然而，上月27日，瓦特第3度違反禁令，試圖和前女友交談，因此遭警方追捕。

沒想到，瓦特為了躲避警察，逃進了位於佩塔盧馬市（Petaluma）的大型玉米田迷宮。該迷宮占地4英畝（約1.6萬平方公尺），且內部道路狹窄，一般遊客平均要45分鐘才能走完全程。當地警方克羅斯比（Ed Crosby）表示，「我下班時曾和孩子一起去過迷宮，那是一個良好的藏匿地點，裡面的道路非常狹窄。」

後來，警方兵分兩路，帶著地圖進入迷宮內搜捕瓦特，此外，他們還派出巡邏直升機，在迷宮上方徘徊，尋找嫌犯的身影。然而，2個小時後警方仍一無所獲，巡邏直升機的油箱也見底，這讓警察們感到心灰意冷。

就在警方幾乎要放棄的時候，一名警察發現迷宮外有一間雞舍，決定入內看看，結果在裡頭找到了瓦特。最後，警方根據違反限制令、拒絕逮捕等罪名逮捕他，結束了這場荒謬的警匪追逐事件。