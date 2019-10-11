高溫、降雨少 美國南方16州嚴重乾旱

2019-10-11 13:01 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合10日電



降雨少和熱浪雙創紀錄，南方16州乾旱。圖／美聯社 分享 facebook

南方16個州目前出現嚴重乾旱，近5600萬人受到影響，其中德州、阿拉巴馬、喬治亞、肯塔基、南卡羅來納和佛羅里達州等地的旱情極為嚴重。

由於今年夏天的創紀錄高溫和降雨稀少，從德州平原到馬里蘭州農場的牲畜和棉花、玉米等農作物都面臨威脅；在旱情最嚴重的喬治亞州巴陀郡(Bartow County)，大片牧場的草地土壤裸露，塵土飛揚；一位飼養350頭牛的牧場主說，如果再不下雨，牧場將無法恢復，他們將不得不提早使用牧草，或是宰殺部分牛。

農業部的報告顯示，在喬治亞、阿拉巴馬、肯塔基、田納西、西維吉尼亞州和南、北卡羅來納州，多數牧場的牧草長勢普遍很差或較差，在維吉尼亞州達到71%。

喬州一位農場主說，當地過去能看到袋鼠和駱駝等野生動物，但如今60多天沒下雨，土地如被火烤過一般，乾涸的河床出現裂縫，泉水幾乎枯竭，處處是揚起的塵土。

10日公布的最新乾旱報告顯示，德州近半數的人口面臨乾旱，近四分之一的棉花產區旱情嚴重。北卡州的40%棉花產區和30%的玉米產區，以及喬州近20%的花生產區旱情嚴重。

今年9月，喬州、阿拉巴馬、密西西比和佛羅里達州出現降雨最少紀錄，而德州和路易斯安納州今年9月都打破最熱紀錄，是降雨稀少和熱浪的雙重作用導致出現「快閃乾旱」(flash drought)的現象。

「快閃乾旱」概念是2001年大平原地區爆發乾旱時提出的，此後科學家開始利用衛星圖像，對快速擴展的乾旱進行監視。

但喬治亞大學的農業氣象專家表示，對乾旱的監視仍不能清楚地描繪出乾旱對農業的影響，除了牲畜飼料和花生種植受到影響外，水中出現的藻類可使牲畜中毒，此外乾旱還導致大量害蟲滋生，危害莊稼。

科學家警告說，未來數年的氣候變遷可能只會加劇乾旱，使之更為頻繁，南方將比其他地區出現更多的熱浪。