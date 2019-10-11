小瓶沐浴用品掰掰！以後住加州飯店看不到了

2019-10-11 09:44 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



以後入住美國加州飯店，看不到小瓶裝沐浴用品了。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）9日簽署法案，禁止飯店提供小瓶裝沐浴乳、洗髮精，以減少塑膠垃圾。

法案預計2023年生效，適用於超過50間客房的飯店，客房少於50間的飯店也必須在2024年前全面禁止小瓶裝沐浴用品。新規定排除醫院、照護中心、退休照護社區、監獄、看守所或遊民收容所。

飯店若違反規定，初犯將會收到警告單並在改善前每日罰款500美元；屢犯將會處以2000美元罰款。

該法案AB 1162由議員卡拉（Ash Kalra）提出。卡拉表示，這種容量低於12盎司的塑膠瓶罐造成許多浪費，他相信法案可以有效解決問題。

加州2014年成為美國第一個禁止塑膠袋的州；紐約州也在9月下令禁用塑膠袋，另外，紐約州議員卡明斯基（Todd Kaminsky）4月提出法案禁止飯店提供小瓶裝沐浴用品。

卡明斯基在一份新聞稿中表示，「每天的小動作，像是去除小塑膠瓶罐，會對我們的環境產生正面效果。透過禁止飯店提供小瓶罐裝沐浴用品，我們正在保護我們的環境、減輕塑膠垃圾及水汙染」。