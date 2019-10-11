親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
諾貝爾獎揭曉
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

說好抵制卻坐滿八成！陸網諷NBA進場球迷「跪族籃孩」

為一張照片走火入魔！真人開箱 特種行業全裸上陣...

小瓶沐浴用品掰掰！以後住加州飯店看不到了

2019-10-11 09:44聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

以後入住美國加州飯店，看不到小瓶裝沐浴用品了。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）9日簽署法案，禁止飯店提供小瓶裝沐浴乳、洗髮精，以減少塑膠垃圾。

法案預計2023年生效，適用於超過50間客房的飯店，客房少於50間的飯店也必須在2024年前全面禁止小瓶裝沐浴用品。新規定排除醫院、照護中心、退休照護社區、監獄、看守所或遊民收容所。

飯店若違反規定，初犯將會收到警告單並在改善前每日罰款500美元；屢犯將會處以2000美元罰款。

該法案AB 1162由議員卡拉（Ash Kalra）提出。卡拉表示，這種容量低於12盎司的塑膠瓶罐造成許多浪費，他相信法案可以有效解決問題。

加州2014年成為美國第一個禁止塑膠袋的州；紐約州也在9月下令禁用塑膠袋，另外，紐約州議員卡明斯基（Todd Kaminsky）4月提出法案禁止飯店提供小瓶裝沐浴用品。

卡明斯基在一份新聞稿中表示，「每天的小動作，像是去除小塑膠瓶罐，會對我們的環境產生正面效果。透過禁止飯店提供小瓶罐裝沐浴用品，我們正在保護我們的環境、減輕塑膠垃圾及水汙染」。

萬豪國際集團（Marriott International）兩個月前宣布，加速以補充式容器取代拋棄式沐浴用品小瓶罐，預計每年減少約五億個塑膠瓶罐。萬豪已在北美一千家飯店淘汰小瓶罐，其他地區的飯店預計2020年底前落實。洲際飯店集團（InterContinental）也已提出類似承諾。

加州州長9日簽署法案，禁止飯店提供小瓶裝沐浴用品。萬豪集團將以補充式容器替代一次...
加州州長9日簽署法案，禁止飯店提供小瓶裝沐浴用品。萬豪集團將以補充式容器替代一次性沐浴用品。美聯社
分享

沐浴塑膠袋萬豪
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

彭博：貨幣匯率協議對人民幣影響有限

2019-10-11 10:40

川普毀約理直氣壯？三度背信庫德族 細數美國「賣友傳統」

2019-10-11 09:00

卡特勸川普少推文、說實話 「讓證據判斷是否彈劾」

2019-10-10 18:09

川普下戰帖叫她出來選 柯林頓：我出來能再打敗你

2019-10-10 18:04

彈劾綁大選 川普試圖扭轉危機為轉機

2019-10-10 18:02

美國查獲逾萬雙仿冒Nike球鞋 市價約6700萬

2019-10-10 17:53

美外交官之妻涉駕車肇事奪命 川普承諾介入交涉

2019-10-10 14:59

記者新書爆性侵細節 NBC前主播勞爾：兩情相悅

2019-10-10 14:19

走私馬紹爾孕婦產子供人領養 亞州官員被控

2019-10-10 14:17

ICE逮捕無證移民北德州最多 今年前6月已抓8300人

2019-10-10 14:16

民權發源地寫歷史…阿州蒙哥馬利選出首位非裔市長

2019-10-10 14:15

4名台留學生在美發生重大車禍 1人重傷開刀

2019-10-10 13:25

梅蘭妮亞關切電子菸 保護下一代

2019-10-10 12:36

史上頭一遭！美富豪去年有效稅率低於勞工階級

2019-10-10 12:35

我國人在大峽谷發生車禍 外交部協助家人趕赴美國照料

2019-10-10 11:22

美國大峽谷重大車禍有台灣客受重傷 觀光局回應了

2019-10-10 08:58
看更多

熱門文章

驚！女大生運用「忍術」 交白卷居然拿下高分

2019-10-10 17:13

飛行員被甩出！飛機倒吊纜繩上 乘客坐機翼等救援

2019-10-10 11:50

前男友攔截禮車強吻新娘 網友嘆結局「真可悲」

2019-10-11 09:25

繼737 MAX 波音飛機再次出現大問題！

2019-10-10 14:44

網購孔雀結婚蛋糕成品超崩潰 新娘怒：火雞生病了？

2019-10-10 18:39

諾貝爾文學獎跌破賭盤 兩位得主皆是歐洲作家

2019-10-10 19:19

川普今白宮會劉鶴 局部協議有影

2019-10-11 02:16

俄羅斯外交部首位女發言人 流利中文引關注

2019-10-10 17:25

中美貿易談判不樂觀 港媒：陸方拒談強制技術轉移

2019-10-10 11:34

諾貝爾文學獎今揭曉 作家：村上春樹獲獎才是大爆冷門

2019-10-10 17:16

川普毀約理直氣壯？三度背信庫德族 細數美國「賣友傳統」

2019-10-11 09:00

75億人的悲劇：20家企業貢獻全球三分之一碳排

2019-10-10 14:25

英金融時報：中國增購大豆換美國暫緩加稅

2019-10-10 10:40

特斯拉急籲車主趕緊100%充飽電 因應加州大停電

2019-10-10 17:47

川普推特說周五會劉鶴 「與中國談判的大日子」

2019-10-10 22:22

村上春樹再陪榜 日評論家認或與石黑一雄有關

2019-10-10 21:02

系外行星太遙遠 諾獎得主：人類永不會移居那裡

2019-10-10 20:13

諾貝爾文學獎揭曉 波蘭女作家與奧地利作家獲獎

2019-10-10 19:10

旅遊雜誌公布全球十大最佳城市排行榜 日本三城市入選

2019-10-10 15:15

歐盟正式將瑞士及阿聯 移除避稅天堂名單

2019-10-10 22:16

紐時：未涉國安產品 美商務部開始核發供貨華為許可

2019-10-10 12:20

美國查獲逾萬雙仿冒Nike球鞋 市價約6700萬

2019-10-10 17:53

特別版、復刻版都有！6,800萬元中國山寨Nike鞋闖美被沒收

2019-10-10 11:45

諾貝爾文學獎得主漢德克 政治立場備受爭議

2019-10-10 22:36

諾貝爾文學獎波蘭女作家 敘事魅力處處是驚奇

2019-10-10 22:08

土耳其空襲庫德族 6萬人逃難

2019-10-11 00:06

女童只做5天姐姐便離世 死前想買拖鞋給妹妹

2019-10-11 09:23

川普推文：明天在白宮見劉鶴

2019-10-10 23:23

影／土耳其攻打敘利亞庫德族 美國：未背書、沒開綠燈

2019-10-10 13:38

川普下戰帖叫她出來選 柯林頓：我出來能再打敗你

2019-10-10 18:04

美企出貨華為 管制鬆綁

2019-10-11 00:20

影／近看火車太危險 越南河內決心整治「火車街道」

2019-10-10 18:20

川普政府考慮加強來自中國包裹違禁品查緝

2019-10-11 00:10

美中貿易談判現生機 美股收高

2019-10-11 04:57

諾貝爾文學獎再成遺珠 村上春樹迷期待下次

2019-10-10 23:58

揮軍掃蕩庫德族民兵 艾爾段挑戰大

2019-10-10 21:08

南韓百萬人怒吼 要爭議法務部長下台

2019-10-10 14:27

美外交官之妻涉駕車肇事奪命 川普承諾介入交涉

2019-10-10 14:59

社群網站下架無效 德嫌行凶影片網路流傳

2019-10-10 23:29

第一階段局部貿易協議 美國考慮將納入匯率協議

2019-10-10 11:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top