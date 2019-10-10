川普下戰帖叫她出來選 柯林頓：我出來能再打敗你

2019-10-10 18:04 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合9日電



民主黨前總統候選人喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton）表示，2020她若參選，仍可擊敗川普。 路透社 分享 facebook

川普總統9日向他在2016年總統選舉的勁敵喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton）下戰帖，要柯林頓再次出來與他競選，柯林頓在推特警告川普不該「慫恿」她並表示能再次打敗川普，事後川普試圖再惹怒柯林頓，稱她是「騙子喜萊莉」。

川普在推特轉分享柯林頓三年前的辯論影片，當時川普打趣表示，如果他當上總統，柯林頓將陷入囹圄。

在該部影片中，柯林頓當晚在密蘇里州聖路易斯市（St. Louis）回擊：「不幸中的大幸，向川普一樣性格的人並未掌管我國法律。」川普則回應：「因為妳會去坐牢。」

川普曾警告，他當上總統後會命令司法部長找特別檢察官調查柯林頓的醜聞案件；柯林頓擔任國務卿時以私人電郵伺服器處理公務，並在事後刪除數萬封信件，其中至少有100封含有機密資訊。

柯林頓2008年與前總統歐巴馬在初選競爭民主黨黨內提名時落敗，她3月表示這一次不會參選總統，但她計畫繼續支持她的信念並為此努力發聲。柯林頓曾說川普是「非法總統」而登上新聞。

川普8日在推特表示：「我認為騙子喜萊莉．柯林頓應該加入戰局，嘗試從左派華倫手中搶走機會。只有一個條件，這個騙子必須解釋她的所有重罪與輕罪，包括在收到傳票後，如何以及為何刪除3萬3000封電郵！」

柯林頓則在該篇推文下方回應：「別慫恿我，做好你的工作。」

柯林頓8日受訪時強調，大家都知道她的電郵已經經過多次檢驗與審查，因此川普若不是在說謊就是在妄想，或者兩者皆是；「沒有他今早推文中說到傳票，因此或許需要再來一場比賽，我的意思是我顯然能夠再次打敗他。」

民主黨經常對川普贏得2016年選舉表示不屑，並稱柯林頓在全美獲得得更多票數。柯林頓承認她與律師刪除3萬1830封私人和與工作無關的電郵，當時的聯邦調查局局長柯米（James Comey）拒絕對她提出刑事起訴。