卡特勸川普少推文、說實話 「讓證據判斷是否彈劾」

2019-10-10 18:09 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



95歲的前總統卡特日前跌倒受傷，仍按計畫加入慈善組織為窮人蓋房子。 美聯社 分享 facebook

川普總統面臨國會彈劾，前總統卡特（Jimmy Carter）接受媒體訪問時給川普忠告指出：「我給他的建議是，應該改變一下，說出實話。」

卡特也說，川普應該少發一些推文，並且把相關資料提供給眾院、參院以及社會大眾，「讓我們從這些具體證據來判斷是否要彈劾他，或應該支持他。」

95歲的卡特6日在喬治亞州住處跌跤，左眉縫了14針。他在8日接受MSNBC新聞台連線訪問時，仍可看出左眼帶著瘀傷。

卡特在訪問中說，對於眾院的彈劾調查，川普目前採用阻撓策略，不讓政府官員配合國會的調查，提供證詞。

被問到是否願意提供建議給川普時，卡特表示：「我給他的建議是，應該改變一下，說出實話。」

他也表示，川普應該減少在推特發文，應該把資料提供給眾院、參院以及社會大眾，「讓我們從這些具體證據來判斷是否要彈劾他，或應該支持他。」

至於如何看待彈劾調查，卡特則沒有給予是好是壞的明確評斷。他說：「我覺得仍有待進一步觀察。」

不過，有關眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）目前對於彈劾程序的處理方式，卡特給予高度讚賞。

他說：「看到眾院議長下令啟動彈劾調查，讓我感到非常欣慰。」

一般認為，川普彈劾案在參院通過的機率非常渺茫，但卡特表示，不能排除還有過關的可能。

卡特說：「如果越來越多證據顯示，川普真的做過遭到指控的言行，到時候彈劾通過就有可能，下台也是有可能的。」