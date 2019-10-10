彈劾綁大選 川普試圖扭轉危機為轉機

2019-10-10 18:02 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合9日電



美國眾議院長波洛西對美國總統川普啟動彈劾調查，但白宮稱調查行動有違憲之虞且不符法定程序，拒絕配合。美聯社 分享 facebook

吹哨者聲稱川普總統施壓烏克蘭調查民主黨對手後，彈劾調查威脅川普任期；川普9日呼籲將揭露吹哨者身分，並試圖將醜聞危機當成轉機，激勵他2020年連任競選活動。

川普8日開始與國會對立，藉此打擊彈劾調查。白宮顧問簽署的八頁信函中，川普政府直言不會配合民主黨領導的眾院，並稱彈劾調查行動違法；民主黨則指控川普阻礙並干涉國會。

眾院民主黨領袖侯耶爾（Steny Hoyer）9日表示：「無人在法律之上，就連川普總統也不能。」

現在川普要求揭露吹哨者的身分，但依法該人身分應該受到保護。

川普在推特連續發文轟炸大眾，他稱秘密「深層政府」的陰謀論試圖推翻他，並說吹哨者具黨派立場而且指控不實。

他在推文中表示：「吹哨者對於我和烏克蘭總統『毫無壓力』談話的事實陳述大錯特錯，而且現在利益衝突牽扯到民主黨參選人，該名吹哨者的身分應該被公開並接受質問。」

川普在另一篇推文中不屑表示，民主黨試圖用彈劾過程來影響大選，「他們把所有重心放在2020年(選舉)，此外別無其他。」

就算眾院彈劾川普，共和黨領導的參院也不可能在後續審理中將川普定罪，但此後川普將永遠擺脫不了彈劾案的陰影。

川普不改他向來不認錯而且盡力反擊的風格，他9日上午在推特上宣稱：「好消息是我們終將獲勝！」

但是川普政府拒絕眾院權力，不願配合調查川普疑濫用職權一事，已引發司法與行政部門的衝突，雖然不會造成全面的憲法危機，卻可能出現憲法相關爭議。

美利堅大學政治學系助理教授艾德森（Chris Edelson）表示：「這是歷史上一決勝負的時刻，也是美國民主精神的抗爭。」他預期若白宮堅持拒絕交出調查文件與證人，眾院將在未來幾個月展開彈劾表決。