民權發源地寫歷史…阿州蒙哥馬利選出首位非裔市長

2019-10-10 14:15 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



南北戰爭南部蓄奴州聯盟搖籃、阿拉巴馬州首府蒙哥馬利市，9日選出200年來第一位黑人市長；45歲的法官瑞德(Steven Reed)以67%壓倒性的得票率擊敗生意人伍茲(David Woods)，打破歷史紀錄，成為蒙哥馬利市長。

瑞德在勝選演說中說，「這次選舉不是以我為主，也絕不是我的理念多厲害，這一選舉最大的意義是，這個城市不論個人或集體的希望和夢想，都得以實現。」

他說，競選團隊結合各方勢力，集中打「本市的未來」牌，喚醒大家，集中精力，做團結大家而不是分裂大家的事。

瑞德是蒙哥馬利市第一位黑人遺產認證法官，也是發出該州第一張同性戀婚姻證書的法官。

他父親Joe Reed擔任阿州民主黨黑人黨團領袖多年，伍玆則是廣播界名人子嗣，父親Charles Woods 30多年來不斷競選各種職位。

蒙哥馬利是1861年南北戰爭時南部各州代表聚會選舉，成立美利堅聯邦的地方，曾是聯邦的第一個首都所在。

蒙市也以民權運動著稱，市府離馬丁路德主持的教堂不遠，也距離羅莎帕克斯(Rosa Parks)1955年抗拒校車分離人種座位而被捕的地點不遠。

瑞德接替史千吉(Todd Strange)擔任市長。史千吉2009上任，這次沒有競選連任。

蒙哥馬利人口約20萬，60％是黑人，多年來人口不斷流失，犯罪是一大問題，伍玆在競選辯論中，便把犯罪問題當做政見的重點。

瑞德說，「我們這個都市想要向前看，想要一個未來的願景，希望全部市民都有更好的機會。」

蒙哥馬利廣告人報執行主編柯瑞夫特(Bro Krift)認為瑞德當選，對這個改變美國民權史的城市而言，是「歷史性的一刻。」

45歲的法官瑞德(中)9日寫下歷史，當選為阿拉巴馬州首府蒙哥馬利市第一名黑人市長。(美聯社) 分享 facebook