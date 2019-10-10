ICE逮捕無證移民北德州最多 今年前6月已抓8300人
在達拉斯和德州北部的無證移民，比在美國任何其他地區更可能被聯邦移民探員逮捕。
在2015年度，移民及海關執法局 (ICE)在這個涵蓋半個德州和奧克拉荷馬的廣大地區逮捕了大約8000個移民，上個年度更增加一倍以上，達到大約1萬7600人。本年度最初六個月逮捕了大約8300人。
「達拉斯晨報」報導，有些人宣稱北德州經濟繁盛發展和工作機會多，吸引更多移民，也導致被捕者增加，可是其他人認為這是當地與聯邦合作加強移民執法所致。
ICE逮捕的無證移民，約有七成是根據州和地方監獄的通報移交給ICE 。達拉斯郡監獄能囚禁大約7100人，是全國最大的監獄之一，而當地的ICE辦事處稱讚郡方向他們提供的合作。
逮捕被定罪或受到刑事告訴的移民，是ICE的保障社區安全計畫重點。這項十多年前在全美推出的計畫，大肆改變ICE的作業方式，因為它把聯邦調查局與國土安全部的資料庫連起來，協助對移民做背景調查。
近年來加州等幾個州限制地方當局與這項聯邦計畫合作，有幾個團體也向法庭提出告訴，對這種計畫是否違憲，以及聯邦政府的資料庫是否正確提出質疑。
加州一個聯邦法庭上月底發布永久禁制令，禁止ICE根據某些電子資料庫發出拘提令。
ICE的拘提令是一種書面要求，請地方司法機構在遭到監禁的移民預定釋放時延長扣留48小時，讓ICE探員有時間安排接管和準備驅逐。
拘提令大部分用於對付非法移民，不過根據聯邦移民法，合法移民如觸犯法律，也可能被驅逐。
ICE在達拉斯地區逮捕的無證移民最多，不過實際驅逐移民最多的是聖安東尼奧地區，上年度驅逐了6萬2000人，遠多於達拉斯地區的大約1萬5000人。
此外，雖然川普總統擺足反移民架勢，實際驅逐的非法移民還趕不上歐巴馬政府。
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