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ICE逮捕無證移民北德州最多 今年前6月已抓8300人

2019-10-10 14:16世界日報 編譯黃秀媛╱綜合9日電

在達拉斯和德州北部的無證移民，比在美國任何其他地區更可能被聯邦移民探員逮捕。

移民及海關執法局本年度前六個月在涵蓋半個德州和奧克拉荷馬的廣大地區逮捕了大約83...
移民及海關執法局本年度前六個月在涵蓋半個德州和奧克拉荷馬的廣大地區逮捕了大約8300名無證客，比美國任何其他地區多。 (ICE)
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在2015年度，移民及海關執法局 (ICE)在這個涵蓋半個德州和奧克拉荷馬的廣大地區逮捕了大約8000個移民，上個年度更增加一倍以上，達到大約1萬7600人。本年度最初六個月逮捕了大約8300人。

「達拉斯晨報」報導，有些人宣稱北德州經濟繁盛發展和工作機會多，吸引更多移民，也導致被捕者增加，可是其他人認為這是當地與聯邦合作加強移民執法所致。

ICE逮捕的無證移民，約有七成是根據州和地方監獄的通報移交給ICE 。達拉斯郡監獄能囚禁大約7100人，是全國最大的監獄之一，而當地的ICE辦事處稱讚郡方向他們提供的合作。

逮捕被定罪或受到刑事告訴的移民，是ICE的保障社區安全計畫重點。這項十多年前在全美推出的計畫，大肆改變ICE的作業方式，因為它把聯邦調查局與國土安全部的資料庫連起來，協助對移民做背景調查。

近年來加州等幾個州限制地方當局與這項聯邦計畫合作，有幾個團體也向法庭提出告訴，對這種計畫是否違憲，以及聯邦政府的資料庫是否正確提出質疑。

加州一個聯邦法庭上月底發布永久禁制令，禁止ICE根據某些電子資料庫發出拘提令。

ICE的拘提令是一種書面要求，請地方司法機構在遭到監禁的移民預定釋放時延長扣留48小時，讓ICE探員有時間安排接管和準備驅逐。

拘提令大部分用於對付非法移民，不過根據聯邦移民法，合法移民如觸犯法律，也可能被驅逐。

ICE在達拉斯地區逮捕的無證移民最多，不過實際驅逐移民最多的是聖安東尼奧地區，上年度驅逐了6萬2000人，遠多於達拉斯地區的大約1萬5000人。

此外，雖然川普總統擺足反移民架勢，實際驅逐的非法移民還趕不上歐巴馬政府。

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