走私馬紹爾孕婦產子供人領養 亞州官員被控

2019-10-10 14:17 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ╱綜合9日電



法院紀錄顯示，亞利桑納州一名民選官員在一項領養詐騙計畫中被控人口走私，該計畫把數十名孕婦從馬紹爾群島帶到美國，在產下子女後供人領養。

美聯社報導，馬里考帕郡(Maricopa County)房地產估稅員彼得森(Paul Petersen)被猶他州、亞利桑納州和阿肯色州控告人口走私、販賣兒童、詐騙，偽造文書和串謀洗錢等罪名。

這些控罪涉及為時約三年的75宗領養事件。當局說，領養不會被撤銷，因領養父母與這些婦女同樣被視為受害人。

亞利桑納州公共安全局局長米斯特(Frank Milstead)說，調查人員8日晚在鳳凰城郊區突擊搜查彼得森的房屋時，發現八名馬紹爾孕婦。

猶他州檢察長雷耶斯(Sean D. Reyes)說，當地還有幾名馬紹爾婦女正等待分娩，各州官員接到更多潛在受害人的電話。

雷耶斯說：「把兒童當做商品交易，簡直邪惡。」

彼得森的律師朗格(Matthew Long)8日在鳳凰城的法院聆訊中為彼得森的行為辯護，稱這是「適當的商業行為」，並表示不同意控罪的描述。

雷耶斯說，彼得森參與「耶穌基督後期聖徒教會」在馬紹爾群島的宣教事工兩年，他後來在法學院讀書期間被一家國際領養機構聘用，因他精通馬紹爾語。

檢察官說，彼得森利用馬紹爾群島的同夥來招募孕婦，並給予其中許多人1萬元，作為放棄嬰兒在美國供人收養的代價。彼得森支付她們前往美國的旅費，她們在分娩前幾天或幾個月，住在彼得森的房屋。

她們分娩後，就被送回馬紹爾群島或另一個州，最常見的是阿肯色州，因該州是全美馬紹爾移民最集中的地區之一。

猶他州法院的文件透露，彼得森在每一宗領養中收取2萬5000元至4萬元，在不到兩年的時間，收取了大約270萬元。

亞利桑納州檢察長雷耶斯(前左一)宣布偵破民選官員涉及的領養詐騙案。(美聯社) 分享 facebook