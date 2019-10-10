記者新書爆性侵細節 NBC前主播勞爾：兩情相悅

2019-10-10 14:19 世界日報 記者胡玉立╱綜合報導



國家廣播公司(NBC)晨間新聞節目「今日」(Today)當紅主播勞爾(Matt Lauer)兩年前的11月29日，因為「不當性行為」遭到開除；最近一本由記者羅南法羅(Ronan Farrow)撰寫的新書「捕殺」(Catch and Kill，暫譯)，揭露了更多爆炸性細節；書中訪問前NBC製作人布魯克．內維爾(Brook Nevils)，指控勞爾2014年索契冬季奧運會期間在酒店房間雞姦她；此性侵指控，後來被NBC高層掩蓋 。

面對這項最新爆料，被開革後沉隱多日的勞爾本人9日強烈否認，他向報導此案的「綜藝」雜誌(Variety magazine)發聲明表示，「我一直以來的沉默，看來是個錯誤。」他強調：「我從未性侵任何人或強迫任何人發生性關係。」

勞爾表示，他與內維爾是在彼此同意下發生性行為，那是他的一段兩情相悅「婚外情」；內維爾是個「全然投入且有意願的伴侶」。他指出，書中有關內維爾的說詞「充滿矛盾」、「忽略事實」，至於那些指責他不當性行為的女性，只是想要避免她們自己被責怪。

法羅在書中寫道，內維爾說她與勞爾喝了一夜酒，兩人回到勞爾的酒店房間，進房後，勞爾先將她推到門邊吻了她，然後將她推到床上、把她身體翻過來，問她是否「喜歡肛交」；內維爾說她拒絕了幾次，但勞爾還是「做了」。內維爾回憶那段過程很痛苦。

回到紐約後，內維爾和勞爾有過多次性行為。她告訴法羅，「那得怪我自己，那純粹是辦事，和感情無關。」內維爾斯後來向NBC同事和上司提到與勞爾的性事，並指勞爾涉嫌性侵。同事鼓勵她向人力資源部門正式投訴。

法羅在書中寫道，勞爾被開除後，內維爾發現，NBC新聞總裁歐彭海姆(Noah Oppenheim)和董事長拉克(Andrew Lack)強調勞爾被開除，無關「犯罪」或「侵犯」。內維爾本人則在2018年離開NBC。

綜藝雜誌伊麗莎白．瓦格邁斯特(Elizabeth Wagmeister)和拉明．塞圖達(Ramin Setoodeh)最早報導勞爾2017年被控連串性騷擾。他們表示，NBC高級主管知道勞爾的侵犯行為，「勞爾也的確在那些情況下濫用了他的權力。」

NBC當局在內部調查5個月之後，於2018年5月表示，公司領導階層在2017年11月27日接到有關勞爾在工作場所的投訴之前，對相關事件並不知情。

記者羅南法羅新書「捕殺」再爆前NBC晨間節目主播勞爾涉性侵女製作人的更多細節，令人吃驚。(美聯社) 分享 facebook