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史上頭一遭！美富豪去年有效稅率低於勞工階級

2019-10-10 12:35世界日報 編譯郭宣含／綜合9日電

一本研究富豪稅務負擔的新書發現一項驚人事實：全國最頂端的富豪在2018年的有效稅率首次低於勞工階級。

柏克萊加大經濟學者賽斯(Emmanuel Saez)和祖克曼(Gabriel Zucman)在「不正義的勝利」(The Triumph of Injustice，暫譯)一書中敘述自1960年代以來美國人有效稅務的首次完整分析，並發現美國最富裕400個家庭去年的平均有效稅率為23%，足足比後半美國家庭支付的24.2%有效稅務少1個百分點以上。

相較之下，1980年代前400個富裕家庭的有效稅務為47%，1960年更高達56%，不過全美後半段家庭的有效稅務則變動不大。

這份分析有別於許多其他稅務負擔的預估數字，該研究納入美國人民要支付的整體稅務，除了聯邦所得稅、企業稅，還有需繳納給州與地方政府的稅，另外也包括賽斯和祖克曼所謂的「間接稅」，例如機動車和企業牌照稅等。

賽斯和祖克曼指出，有必要關注這些超級富豪，因為這些家庭控制著不成比例的全國財富。美國前400個富有家庭握有比後半60%家庭更多的財富，前0.1%家庭的財富甚至是後段80%家庭財富的總和。

祖克曼表示，前端400個家庭是「自然參考點」，因為國稅局會公布前400富有納稅人的整體資訊，富比世(Forbes)也會追蹤美國前400大的富豪財富。

賽斯和祖克曼表示，超級富豪的稅務負擔相對輕，這是美國議員數十年來選擇的結果；有時當政者故意為之，有時是因為優柔寡斷或者遵從慣例。國會一再刪減最高所得稅並為資本利得和遺產稅減稅。國會議員也未能提供足夠資金給國稅局採取行動，還允許跨國企業在低稅國家掩蓋獲利。

2017年是關鍵年，美國通過減稅和就業法案，降低最高所得稅稅率和企業稅；2018年富豪開始享受該法案的果實，頂端0.1%家庭有效稅率下降2.5個百分點。

雖然並非所有經濟學者都接受賽斯和祖克曼的分析，不過經濟學者普遍認同，近數十年富人的稅務負擔已大幅下降。

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