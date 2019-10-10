梅蘭妮亞關切電子菸 保護下一代

2019-10-10 12:36 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合9日電



第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)9日表示，大量青少年使用電子菸後，她很慶幸部分店家將電子菸下架，並稱有必要採取此舉以保護下一個世代。

第一夫人梅蘭妮亞9日參加白宮聆聽會，聽取青少年使用電子菸的經歷。(美聯社) 分享 facebook

梅蘭妮亞9日參加白宮聆聽會，聽取全美一小群青少年使用電子菸的經歷，她在會中表示：「我們必須在電子菸失控前採取行動。」

北卡羅來納州16歲少年金納德(Luka Kinard)表示，他使用電子菸一年後出現胸口劇烈疼痛、失眠和冒冷汗等症狀，他認為15歲時曾心臟病發作；家長認為病情與電子菸有關，因此他去年接受39天康復治療才戒掉電子菸。

金納德告訴第一夫人：「電子菸真的是一大問題。」

梅蘭妮亞詢問金納德如何取得電子菸，他說電子菸來自朋友，或者請陌生人到香菸店或加油站幫他買。

隨著外界日益關注年輕人使用電子菸的情況，許多知名零售商表示將停售電子菸產品。美國最大零售商沃爾瑪9月宣布庫存售完後將停售電子菸，克羅格(Kroger)和華格林(Walgreens)也陸續跟進。

川普總統最近宣布，聯邦政府將禁止電子菸使用數千種調味，多數為水果口味，據信這些口味是為了誘使青少年開始使用電子菸。

梅蘭妮亞的兒子拜倫現年13歲，第一夫人9月在推特公開表示擔心青少年使用電子菸，9日是她二度關心青少年使用電子菸的議題。川普宣布擬禁用電子菸調味時，梅蘭妮亞也並坐在側。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康