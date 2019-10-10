親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
諾貝爾獎揭曉
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普愛講還加碼 跟他對話外交勝利變政治危機

美中貿易談判副部長級磋商沒進展 美股期貨下跌

2019-10-10 10:14聯合報 編譯季晶晶／即時報導

南華早報引述未指名知情人士報導，本周一和周二在華府舉行的美中貿易談判副部級磋商，沒有取得進展。

雙方談判停滯兩個多月之後的首次高級別會談預定當地10日登場，但根據南華早報，由中國國務院副總理劉鶴率領的中方代表團正計畫僅會談一天，周四晚間就離開華府，而非原本排定的周五。

中國在副部級磋商時，拒絕討論技術移轉問題，也避談政府對企業的補貼政策。雙方爭執不下的包括：美國要求中國嚴格保護美企智財權、結束網路盜竊和強制性將技術移轉、削減產業補貼，並且放寬美企進入大部分封閉的中國市場。

美國財經網站CNBC報導，道瓊指數期貨聞訊一度大跌300點，跌幅後來縮小至199點或大約0.8%，因有白宮官員稱南華早報的消息並不正確。

白宮發言人告訴CNBC：「我們此刻並不知道劉鶴行程有變。」

一位資深政府官員也說，劉鶴仍訂當地周五晚間離美，而華府周四晚間安排要宴請中方代表。

標準普爾500和那斯達克100期貨也分別下滑0.9%和1%。與全球貿易相關的關鍵個股在盤後都走低，包括蘋果、開拓重工、英特爾和美光科技。

Fundstrat Washington研究策略師布洛克指出，美國本周犯了兩項策略錯誤，即擴大把更多家中國企業放入黑名單，以及對侵犯新疆人權的大陸官員實施簽證限制，使得雙方更難達成協議。中國據傳也計畫限制發放簽證給與反中團體有往來的美國人士。

保德信金融集團首席市場策略師柯洛斯比說，「現在球在美國政府這邊」，但市場已經習慣談判來回拉鋸，「如果這種事是第一次發生，市場反應會激烈的多」。

另據彭博資訊報導，白宮考慮推出之前與中國達成的匯率協議，作為初步協議的一部分，原訂下周加徵的關稅可能暫停。

這項匯率協定據稱是今年稍早貿易談判破裂前就已經達成，會是白宮考慮與北京達成的第一階段協議的一部分。之後會有更多有關智財權和技術轉移等核心議題的磋商。

貿易談判如果沒有顯著進展的話，美國總統預定15日對價值2500億美元的進口中國商品提高關稅稅率，自25%增加到30%。

美中貿易談判副部級磋商傳出未取得進展，中方由國務院副總理劉鶴（左）領導的高級別會...
美中貿易談判副部級磋商傳出未取得進展，中方由國務院副總理劉鶴（左）領導的高級別會談也將縮短至一天。圖為劉鶴5月會見美國財長米努勤（中）和美國貿易代表賴海哲的檔案照。路透
分享

白宮劉鶴華府
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

美國大峽谷重大車禍有台灣客受重傷 觀光局回應了

2019-10-10 08:58

四台灣留學生大峽谷附近車禍 兩人傷勢嚴重

2019-10-10 06:23

白登硬起來 首度表態主張彈劾川普

2019-10-10 04:30

權力幾乎不受節制…川普耍賴到底 挑戰美國憲政

2019-10-10 00:57

川普全面宣戰 反擊眾院彈劾調查

2019-10-10 00:51

間諜妻撞死人逃回國 掀起美英外交風暴

2019-10-09 17:41

桑德斯露面 後悔忽視心臟病徵兆 沒說何時恢復競選

2019-10-09 15:22

「同性戀」艾倫狄珍妮、「反同婚」小布希一起看球 網路熱議

2019-10-09 15:21

花12.5萬改女兒成績入杜克 1夫婦判刑1個月

2019-10-09 15:20

白登提7500億改善大學教育 免費就讀社區學院

2019-10-09 15:17

白宮阻彈劾川普 禁駐歐大使作證

2019-10-09 14:39

美眾議院批川普濫權 更坐實彈劾指控

2019-10-09 14:38

義大利議員名額砍3分之1、10年省338億 國會過關

2019-10-09 14:36

暗夜降臨 北加州即將大停電一周80萬戶遭殃

2019-10-09 13:52

共和黨人打臉總統 俄2016確實出手助川普贏大選

2019-10-09 11:21

「神偷奶爸」合照比倒OK 挨轟歧視被環球影城開除

2019-10-09 11:20

美國9歲男童縱火燒死五人 面臨五項一級謀殺罪

2019-10-09 09:29

白宮寫信給眾院議長 表明拒絕配合彈劾調查

2019-10-09 07:46

艾倫與小布希同框引戰 CNN藉題批評川普

2019-10-09 07:24
看更多

熱門文章

港人想出走 為何寧來台灣也不先選美國？

2019-10-09 19:03

女星松岡笑南自拍照瞳孔倒映街景 瘋狂男粉絲掌握住處襲擊

2019-10-09 20:12

四台灣留學生大峽谷附近車禍 兩人傷勢嚴重

2019-10-10 06:23

影／聯合國窮到下月恐斷炊 要怪這國「欠費大戶」

2019-10-09 17:04

諾貝爾化學獎揭曉 三位教授對鋰電池開發有功獲獎

2019-10-09 17:57

護理人員尋寶當興趣 意外發現價值41萬青銅時代金手鐲

2019-10-09 15:54

土耳其出兵敘利亞 正式槓上庫德族民兵

2019-10-09 21:37

「神偷奶爸」合照比倒OK 挨轟歧視被環球影城開除

2019-10-09 11:20

諾貝爾化學獎得主：當初鋰電池賣不出去很痛苦

2019-10-10 01:48

97歲最高齡諾貝爾得主 膝下無子每天7點研究室報到

2019-10-09 20:55

這個亞洲小國何以能擠下美國 成全球競爭力最高國家？

2019-10-09 21:03

伊拉克「愉悅婚姻」？ 女童「出嫁」1小時可拋棄

2019-10-09 11:05

川普為背棄庫德族神辯解：他們在諾曼第登陸戰沒幫我們

2019-10-10 08:12

97歲持續研究鋰電池 諾獎最高齡得主一輩子做喜歡的事

2019-10-09 20:33

美國大峽谷重大車禍有台灣客受重傷 觀光局回應了

2019-10-10 08:58

歷久不衰！為何老影集仍有上億美元身價？

2019-10-09 15:25

美中10日復談 劉鶴帶著「三點不尋常」來美

2019-10-09 16:54

遺憾病逝父親缺席婚禮 新娘用「骨灰美甲」：像他牽我手步入禮堂

2019-10-09 20:19

發明頂級超跑機油主成份 蕭美琛當選美國國家工程院士

2019-10-09 13:58

美股早盤漲200點 北京對與美達成局部協議持開放態度

2019-10-09 22:10

暗夜降臨 北加州即將大停電一周80萬戶遭殃

2019-10-09 13:52

經濟解析／貿易談判在即 四理由說明美中關係更加惡化

2019-10-09 11:16

路人借根菸就搶走千萬名錶 日本遊客巴黎驚魂

2019-10-09 21:32

共和黨人打臉總統 俄2016確實出手助川普贏大選

2019-10-09 11:21

神祕大漏油事故？ 巴西總統：來自我不能指控的國家

2019-10-09 15:17

醉男搭Uber醒來離家160公里陌生小鎮 車資破一萬五

2019-10-09 11:07

這國電價一口氣漲320% 雪上加霜已不足以形容人民之苦

2019-10-10 01:23

劉鶴確認赴美磋商助股市翻紅 傳中國擬限美反中人士簽證

2019-10-09 16:22

刷新紀錄！諾貝爾化學獎得主古德諾成最高齡獲獎人

2019-10-09 18:55

呼聲甚高 日本學界早看好吉野彰獲諾貝爾化學獎

2019-10-09 18:29

間諜妻撞死人逃回國 掀起美英外交風暴

2019-10-09 17:41

十一長假出國熱點，第1名竟是這！一樣遭政治封殺，它卻用這招大賺觀光財

2019-10-09 15:24

影／正妹搭機遇癡漢群傳訊騷擾 撂一句話讓他們GG

2019-10-09 14:23

猛然撤軍導致庫德族遭狂轟 川普只關心被彈劾

2019-10-09 22:37

土耳其揮軍敘利亞東北 邊界頻傳爆炸

2019-10-10 00:33

和平難降臨！美軍上月在阿富汗投彈近千枚 創9年多新高

2019-10-09 22:57

環保少女奪諾貝爾和平獎呼聲高 專家持懷疑態度

2019-10-09 19:29

不想禿頭 最好在室內運動

2019-10-09 14:41

影／這些魔頭都曾獲諾貝爾和平獎提名 今年獎落誰家？

2019-10-09 12:54

權力幾乎不受節制…川普耍賴到底 挑戰美國憲政

2019-10-10 00:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top