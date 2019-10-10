美中貿易談判副部長級磋商沒進展 美股期貨下跌

2019-10-10 10:14 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



南華早報引述未指名知情人士報導，本周一和周二在華府舉行的美中貿易談判副部級磋商，沒有取得進展。

雙方談判停滯兩個多月之後的首次高級別會談預定當地10日登場，但根據南華早報，由中國國務院副總理劉鶴率領的中方代表團正計畫僅會談一天，周四晚間就離開華府，而非原本排定的周五。

中國在副部級磋商時，拒絕討論技術移轉問題，也避談政府對企業的補貼政策。雙方爭執不下的包括：美國要求中國嚴格保護美企智財權、結束網路盜竊和強制性將技術移轉、削減產業補貼，並且放寬美企進入大部分封閉的中國市場。

美國財經網站CNBC報導，道瓊指數期貨聞訊一度大跌300點，跌幅後來縮小至199點或大約0.8%，因有白宮官員稱南華早報的消息並不正確。

白宮發言人告訴CNBC：「我們此刻並不知道劉鶴行程有變。」

一位資深政府官員也說，劉鶴仍訂當地周五晚間離美，而華府周四晚間安排要宴請中方代表。

標準普爾500和那斯達克100期貨也分別下滑0.9%和1%。與全球貿易相關的關鍵個股在盤後都走低，包括蘋果、開拓重工、英特爾和美光科技。

Fundstrat Washington研究策略師布洛克指出，美國本周犯了兩項策略錯誤，即擴大把更多家中國企業放入黑名單，以及對侵犯新疆人權的大陸官員實施簽證限制，使得雙方更難達成協議。中國據傳也計畫限制發放簽證給與反中團體有往來的美國人士。

保德信金融集團首席市場策略師柯洛斯比說，「現在球在美國政府這邊」，但市場已經習慣談判來回拉鋸，「如果這種事是第一次發生，市場反應會激烈的多」。

另據彭博資訊報導，白宮考慮推出之前與中國達成的匯率協議，作為初步協議的一部分，原訂下周加徵的關稅可能暫停。

這項匯率協定據稱是今年稍早貿易談判破裂前就已經達成，會是白宮考慮與北京達成的第一階段協議的一部分。之後會有更多有關智財權和技術轉移等核心議題的磋商。