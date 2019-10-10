美國大峽谷重大車禍有台灣客受重傷 觀光局回應了

2019-10-10 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／即時報導



美國大峽谷發生重大車禍，傳出有四名台灣旅客受傷，其中一人重傷。對此，觀光局表示，初步掌握非團客，而是自駕打工自助遊，目前已由洛杉磯台北經濟文化辦事處處理。

大峽谷（Grand Canyon）國家公園。 美聯社資料照片 分享 facebook

根據亞利桑那州公路巡警局消息，租車自助遊的四名台灣留學生，9日上午在亞利桑納州大峽谷（Grand Canyon）國家公園入口城市Flagstaff附近發生重大車禍，車上兩男兩女都受傷，其中一人傷勢嚴重，已被送往Flagstaff醫療中心急救。

亞利桑納州警方接到車禍通知，確認四名傷者是來自台灣、目前就讀亞利桑那州某大學的留學生，立即致電告知駐洛杉磯台北經濟文化辦事處。經文處新聞組組長莊璧璘表示，除立刻通報台灣相關單位，已洽當地僑領就近探視，經文處也正派員趕赴現場協助。

對此，觀光局表示，目前並沒有接到旅行社通報有團客在大峽谷發生危險，據所蒐集到訊息，四名旅客是自駕打工自助遊，經文處都已在處理。

據了解，車上四名旅客是從拉斯維加斯租車，連夜開車前往羚羊峽谷住宿，凌晨1時行經山路轉彎處，因為有大型動物進入車道，為閃避而釀成車禍。車上四人前座兩人傷勢較輕，後座乘客疑似沒繫安全帶，車子翻滾幾圈後，造成嚴重傷勢，其中一人傷勢較重需要開刀。