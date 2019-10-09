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間諜妻撞死人逃回國 掀起美英外交風暴

2019-10-09 17:41聯合報 編譯張佑生╱即時報導

美國一名駐英國外交官的妻子8月間駕車因為忘記英國車輛靠左行駛，逆向撞上19歲青年後造成對方死亡，外交官全家從美軍基地搭私人飛機返回美國，並主張外交豁免權。英國外交部交涉未果，首相強生表示必要時將與美國總統川普聯絡。

被英美媒體形容為近年來兩國最嚴重的外交事故，主角Anne Sacoolas到英國3星期，身分被強生曝光，她的先生也被媒體揭露其實是間諜。Anne Sacoolas的姓名並未在外交人員名冊上，是否享有豁免權頗有爭議。她告訴警方會留在英國配合調查，其實暗中飛回美國。

英國首相強生（左）與美國總統川普（右）在聯合國大會場邊相見歡。美聯社
英國首相強生（左）與美國總統川普（右）在聯合國大會場邊相見歡。美聯社
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英國強生事故
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