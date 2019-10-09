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桑德斯露面 後悔忽視心臟病徵兆 沒說何時恢復競選

2019-10-09 15:22世界日報 編譯郭宣含／綜合8日電

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯。（美聯社）
佛蒙特州聯邦參議員桑德斯。（美聯社）
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佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)上周心臟病發出院後已沉寂近一周，這名78歲的民主黨總統參選人8日緩緩現身自家門口說明情形，但他的競選團隊也未透露心臟病的嚴重程度，也未說明何時恢復競選活動。

桑德斯偕妻子在家門口簡短說明，他近幾周比以往更勞累，上周已出現心臟病可能徵兆但他未予理會。他表示：「在過去一兩個月，我比平常更累，我當時應該傾聽這些症狀。」

他的民調縮減之餘，另一名民主黨參選人、麻州聯邦參議員華倫則出現成長；若桑德斯心臟病會影響選情，部分民主黨人士認為華倫可能因此受惠。

目前桑德斯與其競選團隊仍努力避免病情的不確定性影響選情。根據桑德斯幕僚與代表受訪內容，他們認為桑德斯下周在辯論會與競選活動的表現，將展現他仍有體力繼續競選並擔任總統。

桑德斯幕僚也打算藉此強調，桑德斯個人對醫療的擔憂，彰顯出全民聯邦醫療保險(Medicare for All)的必要性。不過在民主黨內部，有些知情者與策略師公開質疑桑德斯心臟病對他初選與挑戰白宮大位的影響。部分媒體與民主黨人也抨擊桑德斯團隊先前未透露他患有心臟病，他的幕僚拒絕媒體訪問桑德斯的醫師。

內華達州民主黨策略師拉米雷斯表示，隱瞞這種事情比犯罪更糟糕，他認為選民並不在意競選團隊先前是否宣布桑德斯患有心臟病。

當桑德斯返回時，將面臨一系列有關年齡和健康的問題；民調也顯示，選民對參選人已70多歲一事感到擔憂，在桑德斯病發前，他的全國民調平均已滑落至第三位。

桑德斯團隊尚未說明他恢復競選活動的日期，但證實他會參加15日的辯論會。

桑德斯心臟病民主黨
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