「同性戀」艾倫狄珍妮、「反同婚」小布希一起看球 網路熱議

2019-10-09 15:21 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



分處政治光譜兩個極端的知名人物，併肩坐在貴賓席包廂觀看美式足球賽，有說有笑。電視轉播畫面播出，立即引起網路熱議，網友反應也趨於兩極化。知名電視脫口秀主持人艾倫狄珍妮(Ellen DeGeneres)7日證實，周末期間確實應邀到達拉斯看球賽，也跟前總統小布希(George W. Bush)一起看球，她說：「小布希是我朋友。」

達拉斯牛仔隊(Dallas Cowboys)6日與綠灣包裝人(Green Bay Packers)的比賽，坐在貴賓席包廂兩位政治立場截然不同的重量級觀眾親切互動，透過電視轉播，反而成為全場焦點。小布希是共和黨籍前總統，向來堅持保守派觀念，反對同性婚姻，艾倫狄珍妮是自由派人物，也是全美最知名的同性戀維權人士。

艾倫狄珍妮與小布希坐在一起看球的畫面，在推特引起網友熱烈討論。自由派倡議人士達伍(Peter Daou)在推特發文寫道：「我跟小布希的觀點南轅北轍，他靠著謊言發動戰爭，導致數不盡的屠殺暴行。」

艾倫狄珍妮7日晚間透過一段在節目中錄製的短片，在推特回應道，能夠理解為何有些民眾因為看到她與小布希坐在一起談笑而生氣，紛紛透過推特表達不滿。

她指出：「小布希是我朋友。事實上，很多觀念跟我不一樣的人，都是我的朋友。每個人都是不一樣的，我覺得大家常常忽略的是，我們之間都不一樣，其實是沒關係的。我不贊成某個人的所有觀點，並不代表我就不能跟這個人當朋友。」

她說：「當我說我們要仁慈待人的時候，對象並不只限於與你一樣的人而已。我的意思是，對每個人都要仁慈和善。」

艾倫狄珍妮分享一則推特網友回應道：「「艾倫與小布希坐在一起，讓我們對美國再度擁有信心。」

她也說，感謝達拉斯牛仔老闆瓊斯(Jerry Jones)夫妻的熱情招待，也謝謝與小布希伉儷共度一個有趣的周日下午，她開玩笑說：「對了，那份墨西哥玉米片(nachos)，你還欠我六塊錢。」