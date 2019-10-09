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獄政弊案！王令麟判2年2月 北監前副典獄長重判16年

花12.5萬改女兒成績入杜克 1夫婦判刑1個月

2019-10-09 15:20世界日報 記者胡玉立／綜合報導

名校招生舞弊醜聞案又有新進展，聯邦法院麻州地區法院法官塔爾萬尼(Indira Talwani)8日再將一對涉案家長送入監獄。葛瑞哥利和馬西婭·阿伯特(Gregory and Marcia Abbott)夫婦花了12萬5000元，賄賂修改女兒就讀杜克大學的大學入學考試成績，被判刑一個月。

定居於紐約市和科羅拉多州兩地的阿伯特夫婦，是大學入學醜聞案第六和第七位遭判刑的家長；塔爾萬尼法官11月還會針對另外六位家長量刑。

辯方律師則要求免除阿伯特夫婦刑責，檢方則是求刑八個月。法官最後裁定兩人各判一個月徒刑。

在遞交法院的信件和律師備忘錄中，阿伯特夫婦陳述了他們與加州的大學招生顧問辛格(Rick Singer)之間的腐敗交易。辛格坦承替多位客戶交出數十次改造的SAT和ACT考試成績，並謊報客戶子女是傑出體育運動高材生，讓他們得以進入名校。

阿伯特夫婦向法官表示，他們的女兒患有嚴重的萊姆關節炎(Lyme)，不得不放棄在紐約大都會歌劇院擔任獨奏，並從高中退學，改參加線上課程Laurel Springs School。

瑪西婭在朋友推薦下結識辛格，說他是「大學諮詢專家，並為一個協助學校和青年計劃的慈善機構募款。」

瑪西婭表示，「辛格有時粗魯無禮，但我很高興有人指導我們。」辛格讓她女兒在加州西好萊塢一所私校考試，並賄賂了一名考官，讓他的同夥、代考槍手雷德爾(Mark Riddell)改正答案。檢方表示，阿伯特夫婦兩度要求辛格「修改」女兒的SAT和ACT成績。

雷德爾已對串謀欺詐和洗錢認罪；主管大學入學考試的行政人員杜維爾斯基(Igor Dvorskiy)上周也表示對串謀詐騙認罪。

葛瑞哥利2000年創立包裝公司前，曾是戲劇製作人和小說家。他與瑪西婭是1987年結婚。瑪西婭曾任雜誌編輯和自由撰稿人，杜克大學是她的母校。

瑪西婭表示，她知道修改成績是某種作弊行為。葛瑞哥利則說，他知道女兒「會獲得某種在規定以外的幫助」，但他「不知道確切作法，也不想知道。」

醜聞紐約
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