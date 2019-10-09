白登提7500億改善大學教育 免費就讀社區學院

2019-10-09 15:17 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合8日電



民主黨總統參選人競相提出免費大學教育的計畫，前副總統白登提出的7500億元計畫是主張免費上社區學院和技術學校，並要求聯邦大學貸款計畫為低收入學生加倍提供更多學貸；但白登的計畫遠不如競爭對手桑德斯和伊麗莎白·華倫的龐大，兩人的大學教育計畫都超過1兆元。

白登跟隨黨內進步派對手的腳步提出免費上大學的計畫，表明他在向左轉，同時也說明美國大學的費用居高不下，和4500萬美國人的學債達到1兆5000億元的嚴酷現實。

三位民主黨參選人在教育政策上的分歧，與白登和桑德斯及華倫在健保政策上的分歧如出一轍；白登主張維持現有的健保體制，但要擴大聯邦政府的作用，而華倫和桑德斯則是要求建立單一健保體系，由聯邦政府完全取代私營保險。

白登的妻子吉爾以社區學院教授的身分，闡述了丈夫的大學教育政策，表示她的學生對免費上社區學院的要求只有一個，就是得到機遇，吉爾說，她的學生鼓舞了她。

白登的大學教育政策是強調聯邦與各州合作，雙方共同承擔社區學院和技校的學費，他呼籲聯邦政府承擔75%，各州承擔25%，與醫療補助計畫(Medicaid)的比重類似。

而對於原住民地區的社區學院，白登主張聯邦承擔95%的學費。但桑德斯和華倫要求，對所有公立大學的學生全部免除學費。

白登認為，為低收入學生提供的聯邦裴爾贈款(Pell Grants)應增加一倍，並在學生畢業後，把學貸償付款占收入的比重降低一半，從目前的10%減至5%，對收入不到2萬5000元的人可延遲付款，而且不增加利息。對於付款20年仍未還清的人，學貸可以免除。

但桑德斯是主張取消所有學貸，華倫則要求根據收入水平來大幅降學貸負擔，她主張對年收入不到10萬元的家庭免除學貸5萬元。