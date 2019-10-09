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暗夜降臨 北加州即將大停電一周80萬戶遭殃

2019-10-09 13:52中央社 舊金山8日專電

美國北加州暗夜降臨，能源公司太平洋煤氣電力公司今天下午宣布，為了更新系統，以避免導致災難性森林野火，當地時間9日深夜起將停電，時間可能長達一周，將影響80萬戶。

太平洋煤氣電力公司在臉書宣布停電訊息。 圖擷自Pacific Gas and E...
太平洋煤氣電力公司在臉書宣布停電訊息。 圖擷自Pacific Gas and Electric Company
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舊金山灣區今天熱議的話題是PG&E公司（PacificGas and Electric Company, PG&E）8日宣布將從9日起斷電，預警時間不到10小時，引發市政機關與受波及區域的民眾恐慌。

當地民眾收到手機警訊、學校向家長們發出電子郵件，溝通接下來幾天維持日常運作所採行的緊急應變措施，預計北加州與中加州有將近80萬用戶無電可用。

可以預見上班日的尖峰交通時段，當重要路口的號誌不能運作，會讓原本壅塞的矽谷交通陷入癱瘓，手機基地台、網路和有線電視的交換箱等都在停電項目。

PG&E遲至今早才告知矽谷首府聖荷西市政府「極有可能」要停電；市府官員對當地媒體表示，「如果是短暫停電還不嚴重，但是長達好幾天的停電，大家都得拉警報。」

即將停電的消息宣布後，PG&E網站湧入海量查詢，民眾想知道自己所在的社區是否會停電，網站不堪負荷一度當機，迫使PG&E必須在其他社群平台道歉。

氣象報告對近日北加州乾熱以及將有大風報到的天氣狀況舉紅旗，預計明後兩天的平均風速為每小時40到55英哩，間歇性陣風高達60到70英哩，是去年10月北加州野火之後最強的離岸風（offshore winds）。

根據先前加州政府的調查報告，發現近年幾場災難性野火都與PG&E的設備脫離不了關係，包括去年北加州酒鄉的森林大火，原因直指強風吹倒PG&E的設備所致。

儘管強風只有兩天，復電卻可能長達一周。PG&E在官網表示，即使風速降低，也不見得能馬上供電，而必須「用肉眼檢查」無安全之虞才能復電，檢查和維修只能在白天進行；基於安全理由的停電，用戶不會得到任何補償。

停電矽谷舊金山
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