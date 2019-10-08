300萬元買房？ 這9城能圓夢！

2019-10-08 15:41 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ╱綜合報導



不到10萬美元就可以買到房子的地方，包括賓州的匹茲堡。取自VisitPittsburgh臉書 分享 facebook

房地產網站「Realtor.com」近日發表一項研究，列出不到10萬美元（約新台幣307萬）就可買到房子的地方。

目前的房貸利率接近歷史低點，若付2萬美元頭期款，剩下8萬美元以利率3.6%的30年房貸借到，每月僅要付370美元。但這不包括地產稅和房屋保險等開支，也不包括利息的稅款抵免。

每月還款370美元，不到紐約或舊金山一個套房的四分之一租金。你若租2019年道奇休旅車Journey或 Acura TLX或豐田4Runner，每月付款大約也是400美元左右。

威斯康辛州的拉辛市(Racine)、密西根州的卡拉馬祖(Kalamazoo)、密蘇里州的喬普林市(Joplin)、南達科他州的水牛城、俄亥俄州的克利夫蘭、奧克拉荷馬州的摩爾市(Moore)、伊利諾州的洛克福特(Rockford)、田納西州的孟菲斯市和賓州的匹茲堡等九個城市，都是能夠以不到10萬美元的價格買到房屋，以及每月還款400美元或更低的地方。

對於日漸增加的「平台開發人員」或遙距工作的人來說，這無疑是個好消息，他們無須在雇主附近居住才能就職。蓋勒普(Gallup)的「美國職場狀況報告」發現，在2016年，美國43%雇員至少有一部分時間遙距工作，四年前這個比率是39%。

此外，該報告還發現，大部分時間或全時間遠距工作的人不斷增加。

許多專家認為，這種情況可能會持續下去。加州大學戴維斯分校經濟學教授肯尼(Martin Kenney)說：「這得益於協同工作軟件和在線平台，例如Google Docs、Zoom和Slack WORK，雇員可以在何地方共同工作。虛擬團隊完成的工作越來越多。」