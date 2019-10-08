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盲人無法上網訂披薩 高院拒審達美樂上訴

2019-10-08 15:00世界日報 編譯孫梁／綜合7日電

盲人控告無法上網訂披薩，高院維護盲人利益，拒達美樂上訴。路透
盲人控告無法上網訂披薩，高院維護盲人利益，拒達美樂上訴。路透
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最高法院7日拒絕聽審達美樂披薩店(Dominos Pizza)的上訴，為盲人可對沒有盲文網頁的商店提出控告掃清了障礙。

高院拒審達美樂店的控告是具有影響深遠的舉動，意味著將維持第九巡迴法院的裁決：「美國殘障人法」不但只保護殘障人可方便地進出餐館和商店，還適用於商家的網站和應用程式，也要為殘障人提供便利。

盲人羅伯斯(Guillermo Robles)三年前在洛杉磯提控，稱達美樂店的網頁沒有盲文軟體，使他無法上網預訂批薩。羅伯斯說，「美國殘障人法」規定，殘障人在任何公共場所都應獲得完全平等的服務。

達美樂店表示，殘障人法的規定適用於商店，但不適用於商店的網頁。而第九巡迴法院去年做出有利於羅伯斯的裁決，表示殘障人法既適用於商店，也適用於網頁。法院裁決說：「殘障人法規定，公共場所都應在視覺物質上為盲人提供援助與服務，達美樂店也不例外。」

但美國商會和代表50萬家餐館與30萬個商家的業界組織提出上訴，要求高院重審巡迴法院的裁決，表示各地法官將把裁決視為全國性的規定，使他們面臨海嘯般的訴訟。

高院沒有對達美樂的上訴發表評論和表達不同意見，而是決定不予聽審。但不聽審不等於決定維持第九巡迴法院的裁決，如果下級法院出現分歧，高院仍可能聽審此案。但高院拒絕聽審的姿態是一明顯信號，意味著商家的網頁需為盲人提供便利。

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