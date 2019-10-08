GE公司凍結養老金 2萬員工望錢興嘆

2019-10-08 15:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合7日電



通用電氣公司(GE)7日宣布將凍結美國2萬名領薪工人的養老金計畫，以減少養老金的虧空和降低公司債務，公司預計，這一舉措將可削減80億元的養老金赤字和60億元的公司債務。

作為養老金凍結計畫的組成部分，GE還將凍結2011年前出任公司主管的700名員工的補充養老金福利。補充養老金計畫是在養老金計畫之外，為公司高層提供的額外福利。

公司人資部門表示，為使GE重新處於強有力的地位，我們要做出許多艱難決定，包括今天宣布的養老金凍結。公司聲明說，凍結養老金將使公司的福利政策更加符合目前的產業標準與市場競爭。

GE表示，公司上月有50億元用於償債，而降低債務勢將影響員工的情緒。業界分析人士指出，凍結養老金不可能對GE員工產生正面影響，但在對企業實施戰場救護中，代價是養老金受到傷害。

GE公司執行長卡爾普(Lawrence Culp)作為轉型專家，去年的收入超過1530萬元，而GE員工的中位收入為4萬3500元，卡爾普的收入是員工的345倍。

公司表示，養老金計畫凍結後，2萬名受影響的員工從2021年1月1日開始，將不會獲得養老金福利，公司也不會為員工提供匹配金，但已退休和已開始領取養老金的員工將不會受到影響。

與許多其他企業一樣，GE公司在推動員工設立401(k)退休帳戶計畫的同時，也在逐步取消養老金計畫，2012年後入職的員工已不能加入養老金計畫。

公司還表示，對尚未領取每月養老金的10萬名員工將給予一次性補貼，補貼將在12月發放，公司已通知符合條件的員工。