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經濟解析／三個無關貿易的問題 讓美中貿易談判不樂觀

2019-10-08 10:29經濟日報 編譯劉忠勇／即時報導

中國副總理劉鶴將於10月10日在華盛頓與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤舉行新一輪中美經貿高層磋商。美國總統川普和白宮經濟顧問庫德洛這幾天不斷釋出樂觀的煙霧彈，但川普一面也強調，他不會滿足於達成部分協議。到底這次談判能不能達成什麼具體協議，從最新發生的三件跟貿易本身關係不大的事件來看，實在沒有樂觀的理由：

美中貿易談判不容樂觀的理由一：美國以人權為由開闢新戰場。路透
美中貿易談判不容樂觀的理由一：美國以人權為由開闢新戰場。路透
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●美國以人權為由開闢新戰場

川普政府周一將八家中國科技公司列入貿易黑名單，理由是這些公司牽涉對中國新彊維吾爾族等穆斯林少數民族違反人權的待遇。

此決定是美國政府首度以人權作為理由，將川普中國掀起經濟戰推向新方向。早先將華為技術列為黑名單是基於安全理由，而實施關稅戰則是為了智慧財產、技術掌握以及中國更廣泛的產業政策問題。

八家被列的企業包括影像監控和臉部識別巨頭海康威視和商湯科技、浙江大華技術、科大訊飛、廈門市美亞柏科信息、依圖網絡科技。

美方發言人強調，此舉與貿易談判無關。但北京向來視人權問題涉及內政，對外界相關評論格外敏感，是否在談判期間視而不見，值得關注。

美中貿易談判不容樂觀的理由二：NBA引爆言論自由爭議。路透
美中貿易談判不容樂觀的理由二：NBA引爆言論自由爭議。路透
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●NBA爭議

NBA休斯頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）周五在推特上發表了一條支持香港示威者的口號，招來中國政府支持者的反彈，雖隨即刪除推文，並向在中國大陸擁有廣大火箭隊球迷道歉。 讓在中國最受歡迎的一支NBA球隊蒙上了陰影。NBA聯盟對莫雷的發言予以糾正，並發布道歉聲明。

但美國國會議員也對NBA表示不滿，認為NBA失態，砲轟NBA為了獲利，竟容許中國管制言論自由。

美中貿易談判不容樂觀的理由三：香港問題。美聯社
美中貿易談判不容樂觀的理由三：香港問題。美聯社
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●香港問題

美國總統川普警告，如果中國採取任何「不好」的事平息香港的抗議活動，美中貿易談判將受虧損。

川普周一在白宮對記者說：「他們必須以和平的方式做到這一點。」

北京視美國支握支持香港民主運動是在干預中國主權。

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