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川普表示香港若出現「不好」結果 將損害美中談判

2019-10-08 07:24經濟日報 編譯劉忠勇／彭博8日電

美國總統川普警告，如果中國採取任何「不好」的事平息香港的抗議活動，美中貿易談判將受虧損。

川普周一在白宮對記者說：「他們必須以和平的方式做到這一點。」

香港周一仍有零星的抗議活動，經過混亂的周末後，正陸續復原，在上個周末，示威者與警察對抗，破壞商店並癱瘓這個亞洲金融中心。

川普在美中簽署貿易協議後，在白宮接受記者提問。美聯社
川普在美中簽署貿易協議後，在白宮接受記者提問。美聯社
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