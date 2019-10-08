川普表示香港若出現「不好」結果 將損害美中談判

2019-10-08 07:24 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／彭博8日電



美國總統川普警告，如果中國採取任何「不好」的事平息香港的抗議活動，美中貿易談判將受虧損。

川普周一在白宮對記者說：「他們必須以和平的方式做到這一點。」