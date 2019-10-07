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不違憲！紐約聯邦法官裁定 川普要交稅表給曼哈頓檢方

2019-10-07 22:06聯合報 陳韋廷／報導

紐約聯邦法院法官馬雷羅（Victor Marrero）7日裁定，美國總統川普必須公布過去8年的納稅紀錄。馬雷羅在75頁的判決書中說，他無法贊同川普律師團隊所聲稱總統享有免於任何調查的權力。

這項判決也讓曼哈頓地區檢察官范斯（Cyrus R. Vance Jr.）能發傳票要川普交出個人與公司的納稅紀錄，而川普律師則一如預期地對上述判決提出上訴。

川普律師在上月聲稱對在任總統進行刑事調查屬於違憲，要求聯邦法官封殺曼哈頓檢方的傳票，並宣布傳票在川普卸任前不得執行。

美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社
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