第二吹哨者出現 烏克蘭門白熱化

2019-10-07 19:09 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



川普對於烏克蘭門的吹哨者，向來是嗤之以鼻。(Photo by 網路截圖) 分享 facebook

川普的「烏克蘭門」6日出現了第二位吹哨者，據信與第一位吹哨者同為情報人員的他，對於7月25日川普與烏克蘭總統澤倫斯基的關鍵電話，握有第一手資料。至於彈劾案是否能通過最後門檻，則有賴共和黨議員的支持。

據《英國廣播公司》報導，目前第二位吹哨者還未正式向調查委員會提出檢舉，僅和監察長談過。

川普嗤之以鼻

對此，川普曾在推特上稱這些吹哨者都是有嚴重的政黨傾向，他的私人律師朱利安尼也在推特上表示，他並不意外還存在另外的消息來源，稱彈劾案是政治力驅動的，他也譴責嗜血的媒體。

《紐約時報》報導，川普3日曾直接向中國喊話，要求中國同烏克蘭一樣協助調查拜登父子的醜聞，川普的公開喊話嘗試將烏克蘭門的行為合理化。9月30日更要求澳洲出面否認穆勒的通俄門調查報告的可信度。

共和黨態度成關鍵

少數的共和黨員如羅姆尼、柯琳絲和薩斯對此風波都曾表示關切，川普則是在推特上嘲諷他們說，還好民主黨沒有像羅姆尼一樣不合群的黨員。然而，多數的黨員都是保持沉默抑或是力挺川普。

由眾議院發起的彈劾案預計會通過第一階段，也就是過半的票數。然而第二階段的定罪需過三分之二的門檻，關鍵在於共和黨員是否倒戈。接下來若是不利川普的證據更多，將川普定罪的可能性也就愈高。

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