不尋常訪羅馬 巴維理在徹查通俄調查源頭

2019-10-07 17:44 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合6日電



司法部長巴維理(William Barr)上月底「不尋常地」規避禮節出訪羅馬，偕川普總統的盟友徹查通俄調查的起源，試圖尋找推翻通俄調查可信度的證據；紐約時報說明義大利與通俄調查的關聯。

巴維理上月底搭專機到訪羅馬，部分外交官和情報官員對於他的到訪相當意外；兩名官員表示，更意外的是，巴維理此行規避禮節，會晤義大利政治人物和情報官員。

巴維理與徹查通俄調查起源的聯邦檢察官德漢(John Durham)肩負任務，尋找可能支持川普宣稱的陰謀論證據：美國部分最親近的盟友密謀籌組「深層政府」(Deep State)，防止他在2016年當選。

川普在前特檢穆勒(Robert Mueller)7月在國會作證後，據此向世界領袖宣稱，調查未能找到充足證據起訴任何川普相關人士。

巴維理的義大利行招致撻伐，批評他聽從總統的命令，處理應獨立的調查，但巴維理駁斥是他讓此調查成為當局要務且親身監督。

調查人員2016年曾訪問聯邦調查局(FBI)官員，探詢巴維理與德漢的事，檢視情報檔案並與相關的外國人士會談。

穆勒作證隔天，川普打電話給烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)，不僅讓白宮官員擔心，還讓吹哨者提出檢舉，繼而促使眾院啟動彈劾調查。

巴維理視相關會談為審查法務及情報官員審查濫權的努力，但這也是各單位努力多年，調查俄國是否介入美國大選的執法與情報部門結論。

此會談可能破壞對外夥伴及外交關係，影響川普的政治前景，考驗執法部門的傳統界線。

川普的競選顧問帕帕多普洛斯(George Papadopoulos)在2016年會見一名教授米夫薩德(Joseph Mifsud)，此人行徑是FBI啟動整個俄國調查的關鍵。

米夫薩德是倫敦外交學院的教授，也是羅馬鏈接大學(Link Campus University)的政治科學學者。

川普的盟友認為，米夫薩德是FBI或中情局(CIA)掌控的臥底情報人員，也是對川普陣營作反情報調查的深層政府官員。