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電話門力挺川普 葛理漢誓言要讓吹哨者公開作證

2019-10-07 17:35世界日報 編譯孫梁╱綜合6日電

支持川普總統的共和黨聯邦參議員葛理漢表示，吹哨者應公開作證。 路透社
支持川普總統的共和黨聯邦參議員葛理漢表示，吹哨者應公開作證。 路透社
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川普總統在參院的強力支持者，參院司法委員會主席葛理漢(Lindsey Graham)6日表示，如果民主黨人執意推動彈劾川普總統的調查，他將要求匿名揭發川普與烏克蘭總統通話的吹哨者公開作證。川普6日再批共和黨聯邦參議員羅穆尼，表示民主黨的政策固然糟糕，但民主黨人團結，沒有像羅穆尼一樣的人。

在第二個吹哨者浮出水面，證實第一個吹哨者的檢舉屬實後，葛理漢表示，如果民主黨人決意推動彈劾調查，他將保證要讓兩個吹哨者都公開到國會作證。他說：「如果吹哨者的指控成為彈劾調查的基礎，那麼，他們公開作證和宣誓接受質詢就是不可避免的。如果他們不能在眾院公開作證，我將保證他們到參院作證。」

葛理漢表示，川普有必要與吹哨者當面對質，「除非總統與證人當面對質，否則就不是有效的彈劾程序。」

葛理漢說，單憑一通電話就認為川普做錯事是荒唐的，川普在電話中沒有以軍援來要挾調查白登，對白登的調查是川普的私人律師朱利安尼一手掌握的。

川普6日再發推特猛批共和黨聯邦參議員羅穆尼，表示民主黨的政策固然糟糕，但幸運的是民主黨人團結，沒有像羅穆尼一樣的人。川普說，民主黨人都很糟糕，他們的政策也很壞，如邊界敞開和庇護城市等，但他們團結。

川普表示：「應讓某些人叫醒羅穆尼，並告訴他我與烏克蘭總統的談話是合適的。羅穆尼2012年競選時被前總統歐巴馬擊敗，他是自大的人，從來就不知道如何取勝。」

羅穆尼是在川普要求中國和烏克蘭對白登進行調查後批評說，川普的要求令人震驚，也是錯誤的，是出於政治動機。羅穆尼發推特說：「川普要求中國調查的唯一美國公民，就是他在民主黨提名戰中的政敵，這不禁使人感到，他除了政治動機外還有什麼。」

昔日總統初選對手的現任聯邦參議員羅穆尼不時批評川普總統，兩人關係降到冰點。 路透...
昔日總統初選對手的現任聯邦參議員羅穆尼不時批評川普總統，兩人關係降到冰點。 路透社
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