與烏克蘭總統通話惹風波 川普抱怨：能源部長要我打電話的

2019-10-07 17:31 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合6日電



烏克蘭電話門事件又有轉折，川普（右）日前對共和黨人私下怪罪能源部長培瑞（左），逼他致電烏克蘭總統澤蘭斯基。 美聯社 分享 facebook

兩名知情者6日表示，川普4日私下對眾院共和黨人抱怨。說他今年7月與烏克蘭總統澤倫斯基的通話是能源部長培瑞建議的，他其實不想打這通電話，結果現在卻成為眾院民主黨人彈劾調查的重點。但培瑞的發言人表示，培瑞建議川普與澤倫斯基通話，主要是談能源與經濟問題。

能源部發言人表示，培瑞絕對支持和鼓勵川普與烏克蘭的新總統澤倫斯基通話，以討論與能源安全和經濟發展相關的議題。發言人說，培瑞相信，改善烏克蘭的能源安全很有必要，需為烏克蘭提供天然氣供應的新渠道，這就是為何培瑞要飛往歐洲，與20多個歐洲國家的能源部長會晤的原因，包括烏克蘭能源部長在內。培瑞已確定11月離任能源部長一職。

川普與澤倫斯基7月25日的通話被一名情報官員以匿名吹哨者舉報後，迅速演變為眾院對川普的彈劾調查。但川普表示，他與澤倫斯基的電話絕對正確，完全合適。

白宮公布的電話紀錄顯示，川普要求澤倫斯基對烏國檢方停止調查烏克蘭一家天然氣公司一事進行調查，這家公司曾聘用前副總統白登的兒子。

澤倫斯基在電話中提到要買美國石油，強調烏國的能源獨立非常重要，建議與美國進行能源合作。但川普沒有對能源合作做出回應，白宮的電話紀錄也沒提到培瑞的名字。

培瑞的發言人表示，培瑞建議川普與澤倫斯基通話，主要是談能源與經濟問題。發言人說，培瑞絕對支持並鼓勵川普與澤倫斯基通話，以討論烏國的能源安全與經濟發展。

川普4日晚對眾院共和黨人表示，培瑞建議他與澤倫斯基通話，但川普沒說，培瑞在要求澤倫斯基對白登父子進行調查上起到何種作用。

培瑞曾任德州州長，進入川普內閣後一直保持低調，但他常到烏克蘭訪問，與包括現任總統在內的烏國官員會晤。培瑞和能源部都表示，保持與烏克蘭的關係是美國政策的一部分，可擴大美國向東歐國家的天然氣和煤炭的出口供應，削弱俄羅斯對東歐能源市場的控制。