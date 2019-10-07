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影／川普「電話門」 又有「揭密者」持第一手資料出現

2019-10-07 14:07聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭間的「電話門」風暴持續延燒，6日...
美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭間的「電話門」風暴持續延燒，6日最新消息指出，出現了手握第一手資料的第二位「揭密者」，並已被美國情報機構督察長約談。歐新
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美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭間的「電話門」風暴持續延燒，6日最新消息指出，出現了手握第一手資料的第二位「揭密者」，並已被美國情報機構督察長約談。白宮還沒有對此提出回應，川普至今也不認為自己有做錯事。

代表第一位「揭密者」的律師柴德（Mark Zaid）6日接受《美國廣播公司》（ABC）節目「本週」（This Week）訪問時證實，第2位揭密者也是美國情報機構官員，而且手握川普與烏克蘭總統澤倫斯基通話的第一手「黑資料」。

柴德團隊的律師巴卡吉（Andrew Bakaj）也在推特證實，他的法律事務所與團隊目前代表「多名」揭密者，美國情報機構督察長（Inspector General of the Intelligence Community）艾金森（Michael Atkinson）也已經與第二位揭密者談過，但後者還沒有提出「揭密者檢舉」。

眾議院民主黨4日向白宮發出傳票，要求白宮提供與「電話門」有關的文件。不過川普明言，政府不會與國會合作，並會正式拒絕民主黨發起的彈劾調查。以目前情勢來看，川普彈劾案在民主黨掌權的眾議院可望輕易通過，但在需要取得絕對多數的參議院，在共和黨掌權下，恐難通過2/3門檻。川普就算被彈劾，也不會因此失掉總統寶座。

川普民主黨白宮
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