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美堪薩斯市西語裔社區酒吧掃射 4死5傷

2019-10-07 12:19世界日報 編譯孫梁／綜合6日電

西語裔槍手堪薩斯州酒吧槍殺4西語裔，另5傷。美聯社
西語裔槍手堪薩斯州酒吧槍殺4西語裔，另5傷。美聯社
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堪薩斯市一個西語裔社區的酒吧6日凌晨發生四死五傷的嚴重槍案，一個顧客曾因在酒吧搗亂而被拒絕安排座位後憤然離去，後與另一男子一同持槍返回，並在酒吧大開殺戒，開槍打死四人和打傷五人，警方正在搜捕兩個槍手。

警方表示，槍案的起因是發生爭執，Tequila KC Bar酒吧內出現爭吵後，其中一人走出酒吧，但凌晨1時30分許又返回，手裡拿著槍，與另一人進屋後開始射擊。當時室內約40人紛紛躲避和湧向出口，一些傷者身上的血灑在地上。警方表示，這是一家小酒館，兩人開槍後裡面亂作一團。

遇害的四人都是西語裔，但警方不認為兇嫌開槍是出於種族動因，事發的酒吧位於西語裔人口眾多的社區，警方在通過審閱監視錄影和約談目擊者進行深入調查。

四名死者都是男性，其中一人年近60歲，一個30多歲，另外兩人是20多歲，但警方沒有公布他們的姓名。不過堪薩斯市的一個居民表示，他的一個29歲的侄子在酒吧遇害，侄子身後留下兩個孩子，分別是六歲的兒子和四歲的女兒。

酒吧的一名酒保說，他5日夜拒絕為一名曾在酒吧搗亂的男子提供服務後，這名男子就把杯子向他扔過來，然後忿忿離去。但這個男子在快打烊時又回來了，是與一個男子一同進來。

一名顧客說，他聽到槍聲後起初沒意識到是開槍，後來感覺自己的肩膀挨了一槍，便感到要趕快逃命。

一個酒保說，他們的酒吧是社區居民愛來的地方，三個被打死的顧客都是常客，三人的父母也都常來，但不知為何會發生這種悲劇，這是悲哀的一天，人們以後不敢去人多的地方。

西語裔槍手堪薩斯州酒吧槍殺4西語裔，另5傷。美聯社
西語裔槍手堪薩斯州酒吧槍殺4西語裔，另5傷。美聯社
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西語裔槍手堪薩斯州酒吧槍殺4西語裔，另5傷。美聯社
西語裔槍手堪薩斯州酒吧槍殺4西語裔，另5傷。美聯社
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