談判惡化 美國通用4.9萬人持續罷工

2019-10-07 12:16 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合6日電



通用工會罷工持續，勞資談判更分歧。 美聯社 分享 facebook

美國汽車勞工聯會(UAW)一名領袖透過電郵向會員透露，工會與通用汽車公司為結束21天罷工的談判現已惡化，對該公司在美國廠房的生產能力造成重大障礙。

美聯社報導，UAW副主席迪特斯(Terry Dittes)對合約糾紛是否能夠迅速解決表示懷疑。這場糾紛導致4萬9000工人從9月16日展開罷工至今，使通用汽車的工廠癱瘓。

迪特斯在電郵中說，工會5日向通用提出一項建議，而通用6日上午重提過去曾被拒絕數次、現在略作改變的建議，作為回覆。

他說，通用的建議沒有解決眾多的問題，特別是工會會員在四年合約期內的工作保障。

通用在一份聲明中說，該公司將繼續真誠地談判，並「提出十分好的建議，使員工今天得益，並為我們所有人建立更美好的未來。」

通用說，將全時間致力解決糾紛。

但迪特斯說，儘管兩天前雙方在重要問題上均取得進展，但談判如今已惡化。

迪特斯6日還透過一封尖銳的信件，對主管勞資關係的通用副總裁說：「你甚至沒有專業的禮貌來解釋為什麼不接受、或拒絕我們在建議中的每一個項目。」

知情人士6日說，工會對通用在墨西哥提高產量表示擔憂，通用目前在墨西哥製造小貨車、小汽車和兩款多功能車。雙方就保證新產品在美國廠房製造一事，有很大分歧。

業界分析師說，隨著罷工持續進行，通用每天損失超過8000萬元。罷工期間，工人每周獲得250元，大約是正常收入的五分之一。

工資和退休金都是尚未解決的問題之一。

罷工工人說，他們希望在通用過去五年賺得的300億元利潤中，分得更大的份額，但該公司希望削減人工開支，以便生產成本與外國汽車公司於美國設廠(主要在南部)生產的成本更接近。