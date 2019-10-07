美中新一輪談判在即 中國打川普彈劾算盤 姿勢轉硬

2019-10-07 07:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美中本周即將展開新一輪經貿磋商前夕，中國政府官員暗示，他們對於美國總統川普尋求達成的廣泛貿易協議的興趣越來越低。

彭博引述知情人士報導，最近幾周與美方官員在北京的會談中，中國高層官員暗示他們願意討論的議題範圍已經明顯縮小。

其中一位知情人士表示，中國副總理劉鶴告訴美方高層官員，他即將向華盛頓提出的方案不會包括改革中國產業政策和政府補貼的承諾，而這一直以來都是美方對中方不滿的焦點。劉鶴周四將率領中方代表團在華盛頓舉行新一輪高層級經貿磋商。

這將使川普政府的核心要求之一不在兩國磋商之列。正如分析師認為的，這表明在川普政府面彈劾危機以及商界批評川普的貿易戰拖累美國經濟放緩之際，中國的立場正在變得更加強硬。

接近川普政府的多位官員表示，彈劾調查並沒有影響與中國的貿易談判。他們認為，若想藉機局勢變化來設法削弱美國的談判籌碼，中方官員將錯打算盤。