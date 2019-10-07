親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

國旅卡大鬆綁…當年公務員遭法辦 如今珠寶銀樓解禁

美中新一輪談判在即 中國打川普彈劾算盤 姿勢轉硬

2019-10-07 07:17經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美中本周即將展開新一輪經貿磋商前夕，中國政府官員暗示，他們對於美國總統川普尋求達成的廣泛貿易協議的興趣越來越低。

彭博引述知情人士報導，最近幾周與美方官員在北京的會談中，中國高層官員暗示他們願意討論的議題範圍已經明顯縮小。

其中一位知情人士表示，中國副總理劉鶴告訴美方高層官員，他即將向華盛頓提出的方案不會包括改革中國產業政策和政府補貼的承諾，而這一直以來都是美方對中方不滿的焦點。劉鶴周四將率領中方代表團在華盛頓舉行新一輪高層級經貿磋商。

這將使川普政府的核心要求之一不在兩國磋商之列。正如分析師認為的，這表明在川普政府面彈劾危機以及商界批評川普的貿易戰拖累美國經濟放緩之際，中國的立場正在變得更加強硬。

接近川普政府的多位官員表示，彈劾調查並沒有影響與中國的貿易談判。他們認為，若想藉機局勢變化來設法削弱美國的談判籌碼，中方官員將錯打算盤。

國際戰略研究中心（Center for Strategic and International Studies）中國問題專家布蘭切特（Jude Blanchette）指出，中國領導層「解讀彈劾爭議會弱化川普地位，他們的算盤是川普需要一場勝績」，因此願意在實質內容上妥協。

知情人士表示，中國副總理劉鶴告訴美方高層官員，他將向華盛頓提出的方案不會包括改革...
知情人士表示，中國副總理劉鶴告訴美方高層官員，他將向華盛頓提出的方案不會包括改革中國產業政策和政府補貼的承諾。美聯社
分享

川普華盛頓劉鶴
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

川普限制移民 再設新門檻

2019-10-06 23:52

彭博：美中貿易談判周四登場 中方收窄貿易協議範疇

2019-10-07 07:28

美再爆酒吧槍擊案 至少4死

2019-10-07 00:22

美堪薩斯州酒吧遭掃射 9人中槍至少4死

2019-10-06 18:31

舊金山千人國慶升旗 馬鍾麟強調台灣關鍵角色

2019-10-06 18:08

施壓烏克蘭打貪 川普私人律師：我只參與一點點

2019-10-06 15:51

想提升績效？哈佛商學院：請人給建議比給回饋有效

2019-10-06 15:22

詭異！美國女警誤殺黑人案 關鍵證人竟身中多槍死亡

2019-10-06 14:41

遭黨內同志抨擊 川普叫選民「#彈劾羅姆尼」

2019-10-06 13:43

1930年代黑幫老大迪靈傑疑被FBI錯殺 印州同意開棺驗屍

2019-10-06 11:53

川普爆料：羅穆尼求官 裝腔作勢

2019-10-06 11:52

蝙蝠俠系列電影「小丑」上映 曼哈頓戲院驚傳騷亂

2019-10-06 11:50

氣候變化讓傳染病更嚴重 東馬腦炎已11死

2019-10-06 11:49

同黨參議員向川普開槍！川普狂罵羅姆尼 叫選民彈劾他

2019-10-06 11:08

美國婚戀市場趨勢：大畢女性越來越難找到適配男

2019-10-06 10:26

電話門風暴 美國務卿：民主黨玩愚蠢抓把柄遊戲

2019-10-06 10:10

獨家影片／4死1命危！紐約華埠流浪漢 睡夢中遭鐵鎚爆頭 83歲華裔遇害

2019-10-06 08:36

生日悲劇！女婿跳出樹叢給驚喜 岳父嚇到掏槍殺了他

2019-10-06 08:30
看更多

熱門文章

生日悲劇！女婿跳出樹叢給驚喜 岳父嚇到掏槍殺了他

2019-10-06 08:30

獨家影片／4死1命危！紐約華埠流浪漢 睡夢中遭鐵鎚爆頭 83歲華裔遇害

2019-10-06 08:36

詭異！美國女警誤殺黑人案 關鍵證人竟身中多槍死亡

2019-10-06 14:41

黑臉事件爆發！帥哥總理3招 48小時絕處求勝

2019-10-06 09:00

美分析師：美對台軍售可能因美中達成貿易協議而暫停

2019-10-06 13:49

高所得千禧世代擔心退休金存不夠 可能工作一輩子

2019-10-06 21:09

美國婚戀市場趨勢：大畢女性越來越難找到適配男

2019-10-06 10:26

美堪薩斯州酒吧遭掃射 9人中槍至少4死

2019-10-06 18:31

英相強森挑戰女王 寧被炒魷魚也不請辭

2019-10-06 17:01

同黨參議員向川普開槍！川普狂罵羅姆尼 叫選民彈劾他

2019-10-06 11:08

美經濟數據加深成長失速憂慮　但專家指此事更應該擔心

2019-10-06 23:13

蝙蝠俠系列電影「小丑」上映 曼哈頓戲院驚傳騷亂

2019-10-06 11:50

英相強生放話：就算女王趕我走 我也會抗命

2019-10-06 18:09

川普限制移民 再設新門檻

2019-10-06 23:52

5G全球商轉可期 射頻元件關鍵材料商機浮現

2019-10-06 10:35

哥倫比亞輸油管線遇襲 原油外洩鄰近河流

2019-10-06 08:39

死要面子？美朝無核化談判再破局 美方卻稱談得很好

2019-10-06 10:57

想提升績效？哈佛商學院：請人給建議比給回饋有效

2019-10-06 15:22

紐約遊民遭爆頭 4死1命危

2019-10-07 00:22

澳洲腦麻兒與父打造神奇輔具 讓身障者也能抬頭挺胸

2019-10-06 11:53

川普爆料：羅穆尼求官 裝腔作勢

2019-10-06 11:52

舊金山千人國慶升旗 馬鍾麟強調台灣關鍵角色

2019-10-06 18:08

施壓烏克蘭打貪 川普私人律師：我只參與一點點

2019-10-06 15:51

艾爾段揮軍剿庫德民兵 IS和親阿塞德部隊得利

2019-10-06 18:45

金額大、年限長 美國車貸恐埋經濟未爆彈

2019-10-06 13:53

泰法官當庭舉槍自戕 抗議司法引震撼

2019-10-06 14:02

泰晤士報：香港交易所 本周將提高對倫交所的收購報價

2019-10-06 18:04

1930年代黑幫老大迪靈傑疑被FBI錯殺 印州同意開棺驗屍

2019-10-06 11:53

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-10-07 06:49

颱風哈吉貝朝沖繩行進 恐影響日本3天連假

2019-10-06 13:02

電話門風暴 美國務卿：民主黨玩愚蠢抓把柄遊戲

2019-10-06 10:10

披頭四經典專輯熱銷 《艾比路》再登榜首

2019-10-06 18:53

彭博：美中貿易談判周四登場 中方收窄貿易協議範疇

2019-10-07 07:28

諾貝爾文學獎10日公布 村上春樹能否獲獎受矚目

2019-10-06 18:17

氣候變化讓傳染病更嚴重 東馬腦炎已11死

2019-10-06 11:49

遭黨內同志抨擊 川普叫選民「#彈劾羅姆尼」

2019-10-06 13:43

川普電話門風暴延燒 傳第2名吹哨者挺身爆料

2019-10-06 22:33

回收玻璃到環保珍奶杯 吳庭安大馬分享循環經濟

2019-10-06 15:55

伊拉克反政府示威5天近百死 聯合國：必須停止

2019-10-06 11:37

影／命大！泰國男童10樓墜落 雨棚救命僅擦傷

2019-10-06 17:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top