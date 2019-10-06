詭異！美國女警誤殺黑人案 關鍵證人竟身中多槍死亡

2019-10-06 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國德州白人女警蓋格（Amber Guyger）2018年走錯公寓房門，誤把自家樓上的黑人鄰居吉恩（Botham Jean）當成闖空門的竊賊，情急之下用佩槍將對方擊斃。經過法庭一年多審理後，蓋格2日被判10年有期徒刑，但詭異的是，本案關鍵證人布朗（Joshua Brown），卻於4日身中多槍身亡。

福斯新聞報導，代表吉恩家人的律師梅里特（Lee Merritt）5日在臉書上說，「吉恩的隔壁鄰居約書亞．布朗，昨晚被身分不明的襲擊者開槍擊斃」。

根據達拉斯晨報，現年28歲的布朗於4日晚間10時半左右，在一棟公寓前遭人連開多槍倒地，送往帕克蘭紀念醫院（Parkland Memorial Hospital）後被宣告死亡。

目擊者表示，他們聽到了幾次槍響，接著看到一輛銀色的四門轎車從停車場駛出。

梅里特表示，一名助理地方檢察官已經證實布朗被槍殺身亡，但還尚未釐清這起槍擊事件的嫌疑人身分或殺害動機。全案目前由達拉斯警局偵辦中。

布朗的住處跟吉恩的房間只隔著一個大廳，蓋格槍殺吉恩的那晚，布朗剛好經過吉恩的房間，因此成為檢方重要證人。

梅里特說，布朗曾是一名運動員，後來成為企業家，他一直擔憂自己可能成為下一個槍枝暴力的受害者。