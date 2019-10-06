1930年代黑幫老大迪靈傑疑被FBI錯殺 印州同意開棺驗屍

2019-10-06 11:53 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合5日電



在印第安納州出生的迪靈傑(John Dillinger)，是1930年代大蕭條時期活躍於中西部的黑幫老大及銀行搶匪，1934年遭警方擊斃並葬在故鄉印第安納波利斯的皇冠山公墓(Crown Hill Cemetery) ，然而他的家人多年來懷疑墓中人並非迪靈傑本人；印州衛生部門本周同意在12月31日開棺驗屍。

迪靈傑在30年代經常是報章頭版的新聞人物，組織以他名字命名的「迪靈傑幫」，至少計畫搶劫24家銀行，曾兩度越獄，整個犯罪期間十多人死傷，包括獄警、警察、美國調查局(後稱聯邦調查局)探員、其他黑幫分子及無辜民眾；因此被冠上「頭號公敵」、「臭名昭著惡匪」等稱號，但也有不少低下階層認為他是現代羅賓漢。

1934年迪靈傑在芝加哥與兩名女友看完電影後，步出電影院時遭聯邦特工擊斃，之後被葬在皇冠山公墓；但他的一些親人一直指墓中人並非迪靈傑，其中就包括迪靈傑的姪女凱若‧湯普森(Carol Thompson)。

她說墓中人的眼睛顏色、疤痕形狀、牙齒狀況和指紋紀錄不匹配；她向印州衛生部門發出的宣誓書中表示，最重要的是，就是要知道是否官方所說，他是在1934年7月22日去世。

湯普森說，「如果他不是在這一天被殺，我很想知道究竟他發生了什麼事？」

雖然聯邦調查局否認這種可能性，堅稱有大量信息支持迪靈傑是在這一天被擊斃，並指非迪靈傑之說純「陰謀論」。

但印州衛生部門3日同意挖開墳墓開棺驗屍驗明正身，時間就定在12月31日，但墓園已表示反對，因此可能引發法庭訴訟。