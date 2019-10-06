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川普爆料：羅穆尼求官 裝腔作勢

2019-10-06 11:52世界日報 編譯黃秀媛／綜合5日電

川普總統5日痛批參議員羅穆尼(Mitt Romney)「裝腔作勢」，因為這個2012年的共和黨總統候選人批評川普敦促烏克蘭和中國調查他的政敵是「錯誤和駭人之舉」。

經常批評羅穆尼競選總統敗給歐巴馬的川普推文說，羅穆尼根本不知道怎麼贏得勝利。他說，羅穆尼「一開始就跟我作對，除了他求我支持他競選參議員之時 (我給了他)，以及他求我讓他當國務卿之時 (我沒給他)。他對共和黨很糟糕！」

川普敦促烏克蘭調查白登當副總統時，迫使烏克蘭檢察官停止調查雇用白登之子的能源公司，促使眾院民主黨展開彈劾調查。

羅穆尼4日推文譏嘲說：「在川普總統點名要中國調查的唯一美國人是他在民主黨提名程序的政治對手時，宣稱這除了政治動機之外還有任何原因讓人無法相信。從各方面來看，總統厚顏無恥和破天荒的要中國和烏克蘭調查白登，是錯誤和駭人之舉。」

總統車隊5日前往川普在維吉尼亞的高爾夫球場途中，川普接連推文為自己的談話辯護，並指責羅穆尼等支持者「欺騙美國人民」。

推文中說：「拜託有人把米特‧羅穆尼叫醒，告訴他我跟烏克蘭總統的交談是友善和非常適當的，我對中國的談話也是關於貪腐而非政治。如果米特對付歐巴馬這麼賣力，他可能當選。悲哀的是，他噎住了！」

自川普參加2016年的共和黨總統初選以來，羅穆尼一直嚴厲批評他虛偽作假，希望阻止他獲得提名。川普則把羅穆尼斥為「失敗的候選人」。

川普當選總統後兩人關係改善，羅穆尼還曾是川普的國務卿人選，川普也支持羅穆尼去年競選參議員。但是，羅穆尼當選後投書「華盛頓郵報」，批評川普當總統不夠格。

川普再度出格敦促中國調查白登後，民主黨等反川派一直注意共和黨誰會先跳出來反他，結果羅穆尼率先發難。

反川派希望羅穆尼能號召共和黨人支持彈劾行動，可是羅穆尼可能不太願意再跟川普口舌交鋒，也沒有公開支持彈劾調查。

羅穆尼（圖右）重砲批川普（圖左）。 世界日報記者趙元良／翻攝。
羅穆尼（圖右）重砲批川普（圖左）。 世界日報記者趙元良／翻攝。
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川普烏克蘭共和黨
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