蝙蝠俠系列電影「小丑」上映 曼哈頓戲院驚傳騷亂

2019-10-06 11:50 世界日報 編譯潘勛／綜合5日電



蝙蝠俠系列電影「小丑」(Joker)4日晚在全美戲院首映，由於內容涉及槍枝暴力及心理疾病，片中主角小丑言行性格極具爭議，引發治安憂慮，各地警方如臨大敵加強戒備；雖然紐約曼哈頓一座戲院傳出騷亂，所幸沒有發生暴力事故。

美聯社引述首映觀眾胡德(Nathanael Hood)的描述報導，在曼哈頓區時代廣場擁擠的戲院裡，隨著銀幕上電影內容演到謀殺案發生時，一名年輕男子開始高聲喝采、鼓掌，引起不安，其他觀眾有人往戲院出口走去，另些則大聲斥責該男子，然後提早離場，而男子則向他們吐口水。最後保安前來將男子帶走。

社群媒體用戶貼出照片，內容顯示加州、佛州戲院外，警方加添多層警力，進行安全檢查，並提醒注意安全。在田納西州某戲院，院方禁止喬裝打扮者進場看電影。

「小丑」電影由華納兄弟電影公司製作，陶德菲利浦斯執導，瓦昆菲尼克斯飾演小丑，內容是一名笑聲高亢尖銳的男子如何變成殺人狂「小丑」的背景故事。4日晚間上映以來，已創下1330萬美元的票房收入。

雖然菲利浦斯導演表示，盼望電影能激發人們對槍枝、暴力及心理疾病患者治療的討論，但有些人擔憂這部電影會引起暴力事件。尤其因蝙蝠俠電影三部曲第三部「黑暗騎士：黎明昇起」上映時，科羅拉多州奧羅拉市(Aurora)一戲院發生大規模槍擊案，導致12人喪生。