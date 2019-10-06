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氣候變化讓傳染病更嚴重 東馬腦炎已11死

2019-10-06 11:49世界日報 記者胡玉立／綜合報導

透過蚊子傳播在美國爆發疫情的罕見致命腦疾病—東馬腦炎(Eastern equine encephalitis，簡稱EEE)，今年至少導致11人死亡；科學家擔心，受氣候變化影響，許多疾病可能變得更加嚴重，東馬腦炎即是其一。

氣候變化為美國帶來熱浪洪水、水域變暖和乾旱，進而改變環境和微生物、病毒及昆蟲繁殖狀態。史丹福大學生物學教授莫迪凱(Erin Mordecai)表示，雖然很難將任何特定疾病事件都歸因於全球暖化，但氣候變化的確改變疾病動態。這一次的東馬腦炎疫情是1950、60年代以來最大一波疫情，它是否與全球暖化有明確相關，有待研究。

東馬腦炎病毒這種由蚊子傳播的病毒，讓三分之一患病者死亡；它通常呈周期性傳播，隔幾年便出現大規模疫情。蚊子在氣溫較高的情況下大量滋長，在首度結霜時死亡。美國航空總署指出，地球剛剛出現有紀錄以來最炎熱的9月；過去五年是1880年代現代紀錄開始保存以來最熱的一年。

高溫讓蚊蟲數量及感染機會大增。加州大學舊金山分校傳染病和流行病學教授喬治·盧瑟福(George Rutherford)表示：「繁殖季節越長，孵化的蚊子就越多，被叮咬的機會也就越多。」

除了EEE之外，其他因氣候變化可能變得更糟的疾病還包括：登革熱(Dengue Fever)、西尼羅河病毒(West Nile Virus)、慢性腎病、食肉細菌(Flesh-eating bacteria)、食腦變形蟲(Brain-eating amoeba)、壁蝨傳染病(Tick-borne diseases)等。

登革熱通過蚊子傳播，某些登革熱會導致罕見出血致死病例。登革熱曾被稱為「斷骨熱」，它可能導致嚴重肌肉和關節疼痛。夏威夷、佛羅里達州和德州已爆發疫情。由於天氣變暖，蚊子繁殖季節更長，很可能會擴散。

西尼羅河病毒最初於1999年在紐約通過蚊子和壁蝨傳播傳入美國。根據疾病控制預防中心(CDC)數據，它在極少數情況下會導致腦炎，需去年有167人因此死亡。

此外，美國東南部較溫暖地區被稱為「腎結石危險地帶」，當地腎結石發生率較高，研究人員認為這與溫度升高有關。人們出汗更多時，產生的尿液變少，增加罹患腎結石風險。

創傷弧菌(Vibrio vulnificus)是一種生活在微鹹水中的細菌；它會釋放出可能讓肉腐爛的，所以被誤稱為「食肉細菌」。人在處理或吃了海鮮或接觸到海水後，有可能感染此細菌。CDC指出，沿海水域變暖和洪水氾濫，為細菌創造生存環境，新澤西州和德拉瓦州等地的病例數一直在增加。

透過蚊子傳播在美國爆發疫情的罕見致命腦疾病—東馬腦炎(Eastern equin...
透過蚊子傳播在美國爆發疫情的罕見致命腦疾病—東馬腦炎(Eastern equine encephalitis，簡稱EEE)，今年至少導致11人死亡。 美聯社
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蚊子疫情登革熱
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