同黨參議員向川普開槍！川普狂罵羅姆尼 叫選民彈劾他

2019-10-06 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國總統川普5日攻擊曾是2012年共和黨提名總統候選人、現任猶他州參議員的羅姆尼，大罵他是「驕傲自大的『混蛋』」，並呼籲彈劾他。此前一天，羅姆尼剛出言批判川普要求外國領導人調查政治對手。

川普推文說：「拜託誰來搖醒羅姆尼，跟他說我與烏克蘭總統的對話友善又合宜，而我對中國的發言是在談貪腐而非政治。如果羅姆尼對付歐巴馬有這麼努力，可能早就贏了。可悲的是，他那時說不出話！」

川普還罵：「羅姆尼從來不知道如何贏。他是個驕傲自大的『混蛋』，從一開始就和我對著幹，除了選參議員求我背書（我給了）和求官想當國務卿時（我沒給他）。他大大不利於共和黨！」

數小時後，川普又信口開河表示，猶他州選民後悔票投羅姆尼，應該彈劾他：「我聽說，猶他州的偉大選民在思考，把票投給驕傲自大參議員羅姆尼，是大錯特錯。我同意！他是個傻子，正中啥也不做的民主黨人下懷！#彈劾羅姆尼」羅姆尼2018年當選時的獲票率是62.6%。

在美國，參議員不能被彈劾。但憲法賦予參、眾院權力，投票超過三分之二時可以開除參議員或眾議員。

華盛頓郵報報導，川普和他的盟友頻頻攻擊出言批評川普的共和黨議員，重點是要其他黨員乖乖站隊。

羅姆尼譴責川普是因為，後者上周四要求中國調查前副總統拜登父子。他是膽敢批判川普的少數共和黨人之一。

羅姆尼上周五推文：「正逢民主黨提名之際，川普唯一點名要中國調查的美國公民是他的政治對手，很難相信這不是出於政治動機。顯然，總統厚顏無恥、前所未見地請求中國和烏克蘭調查拜登，是錯了，也駭人聽聞。」