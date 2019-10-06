獨家影片／4死1命危！紐約華埠流浪漢 睡夢中遭鐵鎚爆頭 83歲華裔遇害

2019-10-06 08:36 世界日報 記者張晨／紐約報導



（以下皆為紐約時間）

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紐約曼哈頓華埠遊民4死 1傷慘劇，引發眾多華人的關懷。83歲的華裔遊民遇害處，已有華人在現場點燃蠟燭哀悼。

華裔遊民遇害處，已有華人點燃蠟燭哀悼。記者張晨／攝影 分享 facebook

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華裔遊民被殺的地點位於包厘街2號，警方表示，該地點為五分局接到報警電話的首個案發地點，到達現場後，該華裔男遊民已經身亡，死因為鈍器擊頭所致。

目前24歲的西語裔嫌犯Rodrigues Santos被關押在轄區市警局五分局，該男子曾有14次逮捕紀錄，包括5月的一次攻擊罪(Assault)。

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曼哈頓華埠5日凌晨發生駭人血案，五名流浪漢在東百老匯、包厘街等多個街頭露宿時，遭人用鐵鎚砸頭，四人當場死亡，其中一人確認為83歲的華裔老人，還有一人重傷送醫。

警方表示，約在凌晨1時50分許接到報案；一名24歲兇嫌不久後被捕，作案動機仍在調查中。

現場血跡斑斑，現場有記者看到地上還有受害者被剁下的頭髮。

目前東百老匯到且林士果、宰也街交包厘街口全被警方封鎖，華人商家雲集的東百老匯上店舖目前都未開門營業。

市警總局當日上午10時召開記者會，初步認定兇嫌為隨機作案，正在進行精神檢定。

曼哈頓南部巡邏長休斯(Stephen Hughes)，曼哈頓南部探員組指揮官巴爾達薩諾(Michael Baldassano)，以及管轄華埠的市警五分局局長張保羅等在場，提醒民眾協助留意，並注意安全。