川普民調不受彈劾影響 原因竟是這個！

2019-10-06 01:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



美國總統川普。路透 分享 facebook CNBC報導，美國總統川普請烏克蘭總統調查政敵拜登父子，已演變成眾院要啟動彈劾調查，但川普民調卻不受影響。

根據Hill-HarrisX民調，川普支持率達到今年高點，與烏克蘭總統「電話門」爆發後的其他主要民調，也變動不大。

究竟是何原因？

會問這個問題的人，可能還沒了解川普為什麼2016年會當選。簡而言之，川普是因為身為「終極破壞者」而勝選，要盡可能地扮演好破壞者。川普說要「抽乾沼澤」以改變華府政治生態，不只是競選口號，而是徹頭徹尾地反建制。投給川普的選民仍支持他，正是因為他惡劣、打破規則，且無視於建制。

堂堂美國總統，怎麼能要求外國領導人調查拜登父子或希拉蕊？但若要人們真的為此感到生氣，必須是因為他們真的相信希拉蕊和拜登並非生性貪腐。他們也必須相信所有規則，以及美國政府內部的建制團體，特別是情資單位，值得人們毫無懷疑地尊重。

然而，許多美國人並不信任、也不尊敬政府，因此他們會接受川普像隻在垃圾堆的狗一般，把所有事情都挖出來。這正是川普的品牌。

喜劇演員米勒（Dennis Miller）在臉書上簡要地說明了這一切：簡單來說，若川普有絲毫總統樣，就不會當上總統。

就算川普推文常拼錯字，也只強化了他不是老練政治人物這塊招牌。

在2016年大選尾聲時，很明顯川普種種誇張的行為或是錯誤，被以不同標準看待。就像人們會接受廣告說「這是史上最棒的車」、「地表最棒的秀」，人們也這樣解讀川普，這是他在當賭場大亨或電視實境秀主持人建立的品牌。對川普來說，檢查事實浪費時間，反正人們會接受他的狂言，而建制派政治人物就沒這麼幸運了。

品牌形象是一位總統能否走過醜問風雨的指標。尼克森與柯林頓就是兩個截然不同的例子。

尼克森在1968年當選總統，與其建立的「法律與秩序」品牌有很大的關聯。因此水門案躍上新聞版面後，他的威信掃地，民調暴跌，最後自行辭職下台。

柯林頓因為與陸文斯基的醜聞，被控作偽證，但多數美國人早已知道柯林頓的花心史，這也是他與其他候選人如老布希相比，看來更為真實的品牌形象。柯林頓還有一些尼克森時期所沒有的奧援，如24小時不間斷的新聞，給柯林頓支持者充分的機會發表意見、反擊指控者。川普至少有福斯新聞及較小型的保守派媒體護航，也有自家的推特帳號，並在社群媒體上有眾多支持者。

若就同樣捲入醜聞而言，川普與柯林頓的處境比尼克森好，當然也是因為他們主政時的經濟情勢良好，不像尼克森面臨通膨高漲、經濟不振的窘境。這並不代表烏克蘭電話門醜聞長期下來不會傷及川普，如果有另一位非建制派的候選人出面挑戰，就會造成衝擊。但那些想彈劾川普的人似乎不明白，這同樣也推了川普一把，從民調幾乎文風不動，以及醜聞爆發後募款額還上升可見一斑。

川普與他人截然不同，他遵照的遊戲規則不一樣，受評斷的標準也不同，只要政敵繼續以老規則迎戰，川普就可能擺脫這件醜聞，並於明年連任成功。