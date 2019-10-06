親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

金鐘獎完整得獎名單出爐！ 「與惡」包辦最終6大獎

川普民調不受彈劾影響 原因竟是這個！

2019-10-06 01:40經濟日報 記者陳律安╱即時報導

美國總統川普。路透
美國總統川普。路透
分享
CNBC報導，美國總統川普請烏克蘭總統調查政敵拜登父子，已演變成眾院要啟動彈劾調查，但川普民調卻不受影響。

根據Hill-HarrisX民調，川普支持率達到今年高點，與烏克蘭總統「電話門」爆發後的其他主要民調，也變動不大。

究竟是何原因？

會問這個問題的人，可能還沒了解川普為什麼2016年會當選。簡而言之，川普是因為身為「終極破壞者」而勝選，要盡可能地扮演好破壞者。川普說要「抽乾沼澤」以改變華府政治生態，不只是競選口號，而是徹頭徹尾地反建制。投給川普的選民仍支持他，正是因為他惡劣、打破規則，且無視於建制。

堂堂美國總統，怎麼能要求外國領導人調查拜登父子或希拉蕊？但若要人們真的為此感到生氣，必須是因為他們真的相信希拉蕊和拜登並非生性貪腐。他們也必須相信所有規則，以及美國政府內部的建制團體，特別是情資單位，值得人們毫無懷疑地尊重。

然而，許多美國人並不信任、也不尊敬政府，因此他們會接受川普像隻在垃圾堆的狗一般，把所有事情都挖出來。這正是川普的品牌。

喜劇演員米勒（Dennis Miller）在臉書上簡要地說明了這一切：簡單來說，若川普有絲毫總統樣，就不會當上總統。

就算川普推文常拼錯字，也只強化了他不是老練政治人物這塊招牌。

在2016年大選尾聲時，很明顯川普種種誇張的行為或是錯誤，被以不同標準看待。就像人們會接受廣告說「這是史上最棒的車」、「地表最棒的秀」，人們也這樣解讀川普，這是他在當賭場大亨或電視實境秀主持人建立的品牌。對川普來說，檢查事實浪費時間，反正人們會接受他的狂言，而建制派政治人物就沒這麼幸運了。

品牌形象是一位總統能否走過醜問風雨的指標。尼克森與柯林頓就是兩個截然不同的例子。

尼克森在1968年當選總統，與其建立的「法律與秩序」品牌有很大的關聯。因此水門案躍上新聞版面後，他的威信掃地，民調暴跌，最後自行辭職下台。

柯林頓因為與陸文斯基的醜聞，被控作偽證，但多數美國人早已知道柯林頓的花心史，這也是他與其他候選人如老布希相比，看來更為真實的品牌形象。柯林頓還有一些尼克森時期所沒有的奧援，如24小時不間斷的新聞，給柯林頓支持者充分的機會發表意見、反擊指控者。川普至少有福斯新聞及較小型的保守派媒體護航，也有自家的推特帳號，並在社群媒體上有眾多支持者。

若就同樣捲入醜聞而言，川普與柯林頓的處境比尼克森好，當然也是因為他們主政時的經濟情勢良好，不像尼克森面臨通膨高漲、經濟不振的窘境。這並不代表烏克蘭電話門醜聞長期下來不會傷及川普，如果有另一位非建制派的候選人出面挑戰，就會造成衝擊。但那些想彈劾川普的人似乎不明白，這同樣也推了川普一把，從民調幾乎文風不動，以及醜聞爆發後募款額還上升可見一斑。

川普與他人截然不同，他遵照的遊戲規則不一樣，受評斷的標準也不同，只要政敵繼續以老規則迎戰，川普就可能擺脫這件醜聞，並於明年連任成功。

川普柯林頓醜聞
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

川普遭彈劾調查 美朝核談判突破契機?

2019-10-05 19:37

星期人物／ 美眾院情報委員會主席謝安達 溫聲細語掐住川普七寸

2019-10-05 23:44

最高法院同意聽取路州墮胎法律上訴案 或重塑憲法墮胎權

2019-10-05 14:33

要求提出醫保證明 美移民簽申請變嚴苛

2019-10-05 14:00

美航空業飛安測試 經濟艙椅距成關鍵

2019-10-05 13:56

反擊核子協定制裁？伊朗駭客攻擊川普競選組織

2019-10-05 13:55

被發傳票查電話門 川普不甩美國眾議院

2019-10-05 13:53

美眾院彈劾調查發傳票催繳文件 白宮批浪費時間

2019-10-05 12:32

美最高齡二戰老兵 歡慶110歲生日

2019-10-05 12:03

威脅波多黎各女子影片主角…白男判定2仇恨犯罪 恐坐牢5年

2019-10-05 11:57

老婆和同事有染 傷心男引用200年前法律 獲賠75萬元

2019-10-05 11:52

陪審員睡過頭沒出庭 被罰10天監禁

2019-10-05 11:48

美眾院三委員發傳票索電話門文件 川普：全院表決才配合

2019-10-05 08:40

吸電子菸染肺病 美18人喪命

2019-10-05 02:29

白宮出招 拖延川普彈劾調查

2019-10-05 02:28

川普：中國都跟拜登這種人交涉

2019-10-05 00:17
看更多

熱門文章

華城連環殺人魔李春在認罪 自白：幼時遭鄰居姐姐性暴力

2019-10-05 13:35

飛機改成自動駕駛 富豪空中性侵15歲少女

2019-10-05 15:47

工廠一間間接著關...當年的法國名牌 如今全是東歐代工

2019-10-05 10:00

美國取消雙面太陽能板關稅豁免

2019-10-05 08:10

客機經濟艙椅距變更窄？美FAA下月測試

2019-10-05 10:10

影／NASA動畫帶你感受 光速在宇宙中有多「慢」

2019-10-05 17:10

道瓊大漲372點 非農就業不差 但市場仍預期Fed本月降息

2019-10-05 06:41

美中貿易協議 川普：達成機會高

2019-10-05 13:57

櫻花妹太肥被霸凌...因老師一句話隻身赴美 竟意外爆紅？！

2019-10-05 21:01

維基百科編輯戰：台灣、香港議題遭反覆修改

2019-10-05 10:50

老婆和同事有染 傷心男引用200年前法律 獲賠75萬元

2019-10-05 11:52

川普政策獲力挺 拉美多國成意想不到盟友

2019-10-05 09:08

解禁！沙國開放無親屬關係異性外國旅客同房

2019-10-05 11:23

經濟利多舒緩景氣疑慮 美股勁揚

2019-10-05 05:24

癌妻坐沙發排泄長滿褥瘡 丈夫辯稱「她自己不想動」

2019-10-05 15:39

美眾院三委員發傳票索電話門文件 川普：全院表決才配合

2019-10-05 08:40

諾貝爾文學獎 中國作家與村上春樹賠率並列第3

2019-10-05 18:53

美新車貸款平均逾100萬元且年限超長 成未爆彈

2019-10-05 12:45

《小丑》首映告捷 一夜狂刷4億票房

2019-10-05 13:55

美元轉跌 美就業撐不住漲勢 尚有政治、貿易談判隱憂

2019-10-05 07:41

京阿尼遭縱火案 罹難者增至36人

2019-10-05 19:33

香港禁蒙面 法國相關規定被批欠精確執行有疑慮

2019-10-05 07:58

PayPal退出Libra聯盟 臉書發展數位貨幣大夢受挫

2019-10-05 09:44

男人止步！西班牙這家4星飯店僅供女性入住

2019-10-05 14:19

紐約禁蒙面示威 占領華爾街抗議者曾觸法被捕

2019-10-05 09:44

OPEC+分歧 原油減產可能有變？

2019-10-05 14:20

惺惺相惜…普亭：習近平是世界級政治家

2019-10-05 13:15

鄰國爆豬瘟！澳洲立刻出動檢疫犬站崗

2019-10-05 13:23

川普稱「大有機會」與陸達成貿易協議 拜登案是兩碼事

2019-10-05 08:30

川普遭彈劾調查 美朝核談判突破契機?

2019-10-05 19:37

選手吞膠囊！原來是要測量身體核心溫度

2019-10-05 15:00

Fed主席鮑爾說美經濟面臨若干風險 但仍處於良好狀態

2019-10-05 07:05

要求提出醫保證明 美移民簽申請變嚴苛

2019-10-05 14:00

川普民調不受彈劾影響 原因竟是這個！

2019-10-06 01:40

法人：下半年原油需求可望反彈

2019-10-05 14:20

只要不過量 毛髮老鼠屎都是FDA容許的食品缺陷

2019-10-05 14:27

美政策利空 衝擊綠能產業

2019-10-05 14:20

強生提脫歐新方案 英國與歐盟下週協商

2019-10-05 21:13

美就業數據利多 激勵油價回升

2019-10-05 07:06

美航空業飛安測試 經濟艙椅距成關鍵

2019-10-05 13:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top