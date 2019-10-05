最高法院同意聽取路州墮胎法律上訴案 或重塑憲法墮胎權

2019-10-05 14:33 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



最高法院可望在2020年作出裁決。圖／世界日報提供 分享 facebook

最高法院4日同意聽取一項針對路易斯安納州墮胎法律提出的上訴案；這將是川普總統任命兩位大法官、讓最高法院向右傾斜之後的第一起墮胎案裁決。

最高法院可望在2020年6月、總統大選進入最後階段之際作出裁決，很可能重塑憲法有關墮胎權的治理原則。

受到挑戰的路州法律是在2014年制定, 該法律要求在該州執行墮胎手術的醫師，必須擁有將患者送入附近醫院的特權。反對者指出，該法律使得路州只有一家診所內的一名醫生，有權提供墮胎服務。

最高法院曾在2016年推翻了德州一項基本上完全相同的法律；高院2016年的裁決，是在大法官安東尼·甘迺迪(Anthony M. Kennedy)加入四位自由派大法官組成多數後，以五票對三票裁定。如果這一回最高法院沒有推翻路州法律，將形成不尋常的判例。

儘管有2016年裁決在先，紐奧良聯邦上訴法院去年仍支持路易斯安納州的法律。11月，最高法院批准了提供墮胎服務者在最後一刻對該案(Gee v. June Medical Services, No. 18-1460)提出的上訴要求，將該案擋了下來。

這項臨時裁決，形成了不太尋常的五比四聯盟。首席大法官羅伯茲(John G. Roberts)加入了自由派一方。羅伯茲在2016年時曾經持反方意見。

羅伯茲投票否決路州法律的涵義仍有待質疑，目前也不確定他最後是否會投票支持該法律。他可能只是要確保相關程序，讓最高法院來決定是否推翻或限制最高法院近期的重大裁決。

由於已有好幾個州的立法機關通過與墮胎相關法案，其他的墮胎案件很可能會追隨路州墮胎法案的裁奪。目前的情況似乎是迫使最高法院考慮是否推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)；這項在1973年確立的判決，確立了憲法墮胎權利。

川普誓言要任命會投票支持推翻該判決的法官，後來他先後任命了戈薩奇（Neil Gorsuch）和卡瓦諾(Brett M. Kavanaugh)兩位大法官。