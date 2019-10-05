美最高齡二戰老兵 歡慶110歲生日

2019-10-05 12:03 世界日報 編譯吳日君／綜合4日電



美國在世最高齡二戰老兵，慶祝110歲生日。圖／世界日報提供 分享 facebook

出生於1909年9月12日、現定居在路易斯安納州的布魯克斯(Lawrence Brooks)是美國在世最高齡的二戰老兵，日前慶祝他110歲生日，生日派對活動洋溢小樂曲歌聲及歡樂親吻。

布魯克斯於1940-1945年在陸軍服役，是第91工兵營團隊主要非裔之一。他曾駐紮在新幾內亞、菲律賓，並在戰爭期間晉升。

過去五年來，位在紐奧良「國家二戰博物館」每年為布魯克斯舉辦派對；博物館副館長克林(Peter Crean)在今年慶祝活動上表示，大家都喜愛布魯克斯。「我們告訴他，只要他繼續過生日，館方就會持續替他在博物館舉辦生日會。」

他說，布魯克斯最喜歡慶祝會的部分，是獲得來自博物館美聲三人組「Victory Belles」的親吻，他臉上還有女歌手鮮紅口紅唇印。

布魯克斯的女兒維妮莎(Vanessa Brooks)說，父親右眼失明，左眼視力正在退化，但聽力很好，也從未有心臟問題、癌症或任何重大疾病，除了低血壓和脫水。「他比過去睡得晚，臀部更加疼痛，但他喜歡吃東西，且樂於外出看見人群。」2005年卡翠娜颶風期間，他和第二任妻子莉娜一同乘坐直升飛機撤離後，妻子驟逝。59歲的維妮莎將於12月結婚，她說，父親將拄枴杖帶她走紅毯的另一端。

布魯克斯說，他開始覺得自己可能再沒有多少個生日可過。但他不憂慮，因為上帝已讓他活得夠久了。這可能是因為他總是喜歡人群。

德州退伍老兵歐佛頓(Richard Overton)，去年12月在奧斯汀療養院去世，享年112歲。布魯克斯承接美國最高齡二戰老兵頭銜。全球年紀更長的存活老兵為德國113歲葛斯耐(Gustav Gerneth)，他是俄國戰俘倖存者。